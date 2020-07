Téléphones OnePlus: un historique de la gamme complète de l’entreprise jusqu’à présent

Fin 2013, deux anciens employés d’Oppo ont lancé une nouvelle marque de smartphones appelée OnePlus. Leur vision était de faire des téléphones OnePlus les appareils qui comblaient toutes les cases dont les fans d’Android avaient besoin: un excellent design, des spécifications puissantes, le logiciel le plus rapide et le plus léger et un prix bas. Le rêve est devenu réalité en 2014 avec le lancement du OnePlus One.

Depuis lors, OnePlus est passé de ses modestes débuts en tant que fabricant de smartphones de niche uniquement en ligne à une puissance mondiale littérale. Lorsque vous prenez du recul et que vous vous rendez compte que cela fait un peu moins de sept ans, c’est vraiment tout un exploit.

Avec le lancement du nouveau téléphone OnePlus juste au coin de la rue, nous avons pensé vous présenter un historique détaillé de chaque appareil OnePlus majeur. Du OnePlus One au OnePlus 8 Pro, ils sont tous là.

Note de l’éditeur: Pour rester concis, nous nous en tiendrons aux téléphones OnePlus de base. Il existe des variantes subtiles de certains appareils de l’entreprise qui ne sont tout simplement pas assez uniques pour passer trop de temps.

OnePlus One: l’OG

Il ne serait pas surprenant que chaque marque de smartphone lancée depuis 2014 ait présenté le OnePlus One lors de réunions comme exemple de ce qu’elle souhaite faire. Vous ne pourriez pas demander une rampe de lancement plus réussie pour une marque. En termes simples, tous les futurs téléphones OnePlus seront à jamais comparés à celui-ci.

Dans l’ensemble, le One n’était pas trop différent des autres téléphones Android de son époque. Cependant, il y avait quelques choses qui le distinguaient. Le premier est le logiciel, qui était, au lancement, le système d’exploitation Cyanogen basé sur Android, issu de la ROM personnalisée populaire connue sous le nom de CyanogenMod. Cyanogen OS était maigre et convivial pour les développeurs, ce qui le rend attrayant pour les bricoleurs Android ainsi que pour les utilisateurs généraux qui apprécient une expérience sans ballonnement.

Un autre aspect unique du One était le prix. Le téléphone a commencé à seulement 299 $, ce qui était incroyablement bon marché compte tenu du fait qu’il était livré avec le dernier processeur Snapdragon 800. Lorsque vous avez combiné cela avec le design époustouflant de l’appareil (que Sandstone revient!), Vous aviez la machine de rêve d’un passionné d’Android 2014.

Lorsque One a été lancé pour la première fois, OnePlus a pris la voie peu orthodoxe de le vendre via un système d’invitation. Pour acheter le téléphone – qui ne pouvait être acheté qu’en ligne – vous aviez besoin d’un code d’invitation unique à usage unique. L’entreprise a distribué un petit lot de codes originaux aux membres éminents de sa petite communauté d’alors. Après avoir acheté celui avec ces codes, ces personnes recevraient alors un nouveau code d’invitation qu’elles pourraient partager. Ces codes d’invitation se transformeraient alors en un nouveau code d’invitation et continueraient.

Bien que cela ait laissé de nombreux premiers fans frustrés, cela a eu deux effets incroyablement positifs pour OnePlus: cela a aidé à équilibrer l’offre et la demande pour la très jeune entreprise, ainsi qu’à créer un buzz pour l’appareil. Le système de code d’invitation garantissait que si vous possédiez un OnePlus One, vous étiez quelqu’un.

Bien que les chiffres de vente exacts du OnePlus One soient difficiles à trouver, la société a révélé qu’elle avait vendu plus d’un million de téléphones OnePlus à la fin de 2014. C’est assez remarquable lorsque vous apprenez que OnePlus ne prévoyait de vendre que 50 000 unités de One .

OnePlus One en bref:

Le OnePlus One a été lancé avec Android 4.4.2 KitKat et sa dernière mise à jour officielle était Android 5.1.1 Lollipop.

Bien que One ait été lancé avec Cyanogen OS comme skin Android, des problèmes avec Cyanogen, Inc. ont forcé OnePlus à cesser les liens et à créer son propre skin. Ainsi, Oxygen OS est né, faisant du OnePlus One un appareil unique qui avait deux skins officiels différents provenant de sources complètement différentes au cours de sa vie.

À plusieurs reprises, OnePlus a mis le One en vente sans avoir besoin d’un code d’invitation. Par exemple, la société a temporairement levé le système d’invitation pour l’itération 2014 du Black Friday.

Depuis que la société a commencé en décembre 2013 et a sorti son premier téléphone quelques mois plus tard, il est supposé qu’Oppo fournit à OnePlus des ressources pour l’aider. Cependant, OnePlus nie continuellement qu’il est une filiale d’Oppo et minimise l’implication possible d’Oppo dans sa R&D.

En 2014, le prix du téléphone a commencé à 299 $, soit environ 327 $ en dollars de 2020.

OnePlus 2: le deuxième marasme

Fin 2014, OnePlus s’est retrouvé avec un problème: il était devenu trop gros trop vite. Maintenant, c’est un problème que la plupart des entreprises aimeraient avoir, sans aucun doute, mais c’était toujours un problème. C’est probablement au moins en partie pourquoi le OnePlus 2, lancé en juillet 2015, est généralement considéré comme le plus faible de tous les téléphones OnePlus.

Étant donné que la société ne s’attendait pas à pousser plus d’un million d’unités du OnePlus One, elle ne s’attendait probablement pas à une tonne de contrôle des médias et de l’industrie sur son suivi. Ainsi, le OnePlus 2 est essentiellement une version subtilement mise à jour du OnePlus One, avec le dos en grès et une forme de corps similaire.

Comme on pouvait s’y attendre, le OnePlus 2 était livré avec les mises à niveau habituelles: le tout dernier processeur Snapdragon de la série 800, une batterie plus grosse, un meilleur écran, des caméras de meilleure qualité, un capteur d’empreintes digitales, plus de haut-parleurs, etc. Cependant, le modèle de base n’était pas livré avec plus de RAM ou plus de stockage interne et également enlevé Prise en charge NFC pour une raison quelconque. Pour couronner le tout, le prix d’entrée du téléphone est passé à 329 $.

OnePlus a également conservé le système d’invitation pour le lancement du OnePlus 2, qui s’est retourné cette fois contre. Étant donné que de nombreux utilisateurs précoces venaient tout juste de mettre la main sur le OnePlus One après une longue attente, ils n’avaient pas l’intention de revoir les problèmes d’invitation pour le plus récent des téléphones OnePlus.

Pourtant, cela n’a pas empêché le OnePlus 2 de bien se vendre. En août 2015, la société a admis qu’elle avait reçu plus de 2 millions de réservations pour l’appareil. Même si seulement la moitié de ces réservations se sont transformées en ventes (ce qui est très probable), le OnePlus 2 a probablement dépassé le OnePlus One.

Quoi qu’il en soit, la société a appris qu’elle devait changer le jeu si elle voulait continuer à croître.

OnePlus 2 en bref:

Le OnePlus 2 a été lancé avec Android 5.1.1 Lollipop et sa dernière mise à jour officielle était Android 6.0.1 Marshmallow.

OnePlus a à un moment donné promis qu’il fournirait une mise à jour du OnePlus 2 qui lui apporterait Android 7 Nougat. Cependant, il n’a pas tenu cette promesse.

Le OnePlus 2 a la particularité d’être le premier des téléphones OnePlus à avoir un curseur d’alerte physique. Cette fonctionnalité populaire est présente sur tous les téléphones OnePlus depuis.

Le nom de code du OnePlus One était «bacon», tandis que le nom de code du OnePlus 2 était beaucoup moins créatif: «oneplus2». Les prochains téléphones OnePlus auraient des noms de code ennuyeux jusqu’à ce que le OnePlus 5 ramène les surnoms liés à la nourriture avec «cheeseburger».

En 2015, le prix du téléphone a commencé à 329 $, soit environ 360 $ en dollars de 2020.

OnePlus X: l’expérience

À l’automne 2015, des rumeurs montaient que OnePlus allait sortir sous peu un troisième smartphone (le OnePlus 2 étant le premier cette année-là). Le co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, a minimisé la rumeur en disant qu’il n’y aurait qu’un seul téléphone phare de OnePlus en 2015.

Entrez dans le OnePlus X, qui – fidèle à la parole de Carl Pei – n’est décidément pas un appareil phare. Sorti fin octobre 2015, le X est unique parmi tous les autres téléphones OnePlus car il est le seul à ce jour à ne pas être conçu comme un smartphone premium.

Le OnePlus X possédait le Qualcomm Snapdragon 801, le même chipset que le OnePlus One de 2014. Il disposait de 3 Go de RAM, 16 Go de stockage et de plusieurs coins dans la conception matérielle pour maintenir le prix bas. Essentiellement, l’appareil était un reformatage de celui que la société pouvait vendre pour encore moins d’argent – le OnePlus X commençait à 249 $, 50 $ de moins que la variante d’entrée de gamme du One.

Considérant que le OnePlus 2 venait tout juste de sortir – et ne coûtait que 70 $ de plus – et que le OnePlus One était toujours disponible dans de nombreuses régions du monde, le OnePlus X avait du mal à trouver un large public. Bien que OnePlus n’ait jamais divulgué de chiffres de vente pour le X, nous pouvons en déduire que le téléphone n’a pas bien fonctionné, car la ligne «X» n’a jamais continué.

Pourtant, l’histoire revient très gentiment sur le OnePlus X. Avec le succès de téléphones comme le Google Pixel 3a et l’iPhone SE 2 attendu, le OnePlus X était un peu en avance sur son temps. Il sera intéressant de voir si le prochain OnePlus Nord peut continuer l’héritage du OnePlus X au moins dans une certaine mesure.

Faits saillants sur OnePlus X:

Le OnePlus X a été lancé avec Android 5.1.1 Lollipop et sa dernière mise à jour officielle était Android 6.0.1 Marshmallow.

Comme pour tous les téléphones OnePlus jusqu’à présent, vous ne pouviez acheter le OnePlus X qu’avec un code d’invitation. Cependant, quelques mois après son lancement, la société a autorisé la vente ouverte complète de l’appareil, ce qui est une autre preuve que le téléphone ne s’est pas vendu aussi bien que la société l’avait espéré.

Il y a eu 10000 versions en céramique du OnePlus X créées. Il avait les mêmes composants internes que la version régulière, mais ses matériaux de construction haut de gamme ont augmenté son prix à 399 $. Cela n’avait pas beaucoup de sens, car le OnePlus 2 le plus puissant commençait à 70 $ de moins.

Le OnePlus X comportait le curseur d’alerte, ce que le OnePlus One n’avait pas. Cependant, il présentait également un port micro-USB, un downgrade par rapport au port USB-C du OnePlus 2.

En 2015, le prix du téléphone a commencé à 249 $, soit environ 272 $ en dollars de 2020.

OnePlus 3: le retour du tueur phare

Bien que OnePlus ait eu un smartphone de bonne foi à son actif avec le OnePlus One, le OnePlus 2 et le OnePlus X n’ont pas réussi à reproduire le même amour. Alors que le OnePlus 2 se vendait probablement mieux que le One, il ne voyait pas la même positivité des médias et de la base de fans vorace du OnePlus, et le OnePlus X était plus une expérience unique qu’autre chose.

Entrez dans le OnePlus 3, la première refonte totale de l’apparence, de la sensation et des fonctions d’un smartphone OnePlus. Prenant quelques repères de conception des incroyablement populaires HTC One M7 et One M8 de quelques années auparavant, le OnePlus 3 avait un châssis métallique élégant, des coins arrondis sexy, d’énormes bosses dans les spécifications internes et, peut-être le meilleur de tous, non inviter des absurdités du système pour empêcher les acheteurs de l’obtenir.

Si le OnePlus 2 était une pierre d’achoppement et le OnePlus X était un petit projet parallèle amusant, le OnePlus 3 était le véritable suivi du OnePlus One: le retour du tueur phare.

OnePlus a également utilisé le OnePlus 3 pour corriger certaines de ses erreurs antérieures. Il a ramené le support NFC et corrigé les problèmes de compatibilité que le OnePlus 2 voyait avec son port USB-C. Il a également amélioré le scanner d’empreintes digitales, qui était un point sensible pour les utilisateurs du OnePlus 2.

L’une des seules énormes critiques de l’appareil est que, pour une raison quelconque, OnePlus a décidé de rendre la batterie plus petite que celle du OnePlus 2. C’était une décision curieuse, mais il ne faudrait pas longtemps à l’entreprise pour résoudre ce problème. erreur (voir la section suivante).

Les chiffres de vente sont, comme d’habitude, difficiles à trouver avec le OnePlus 3. Même si nous les avions, ils ne raconteraient pas toute l’histoire puisque l’appareil a été interrompu seulement cinq mois après son lancement en raison de la sortie du prochain téléphone sur cette liste.

Faits saillants sur OnePlus 3:

Le OnePlus 3 a été lancé avec Android 6.0.1 Marshmallow et sa dernière mise à jour officielle était Android 9 Pie. Cela signifie que l’appareil a eu quatre versions d’Android, quelque chose d’inédit dans l’industrie.

Le système de charge rapide propriétaire de OnePlus – alors connu sous le nom de Dash Charge – a fait ses débuts avec le OnePlus 3. Dash Charge était une version renommée et légèrement personnalisée du système de charge VOOC d’Oppo, suggérant une fois de plus qu’Oppo a une très grande main dans le développement de OnePlus.

Lorsque le OnePlus 3 a reçu sa mise à jour vers Android 7.0 Nougat, la mise à jour a permis au téléphone de tricher les scores de référence en overclockant temporairement le processeur dans le but de jouer avec le système. OnePlus s’est excusé pour le problème et l’a supprimé après une réaction généralisée contre les fabricants qui trichent les scores de référence.

Le OnePlus 3 était légèrement plus petit que le OnePlus 2, bien que toujours avec un écran plus grand. À l’époque où les smartphones semblent de plus en plus gros, il est intéressant de penser aux téléphones de plus en plus petits avec une nouvelle génération!

En 2016, le prix du téléphone a commencé à 399 $, soit environ 430 $ en dollars de 2020.

OnePlus 3T: le pas vers la perfection

Le OnePlus 3 a été lancé à la mi-juin 2016. Seulement cinq mois plus tard, en novembre, la société a annoncé un rafraîchissement de cet appareil connu sous le nom de OnePlus 3T. C’était la première fois que la société sortait deux smartphones phares en un an.

Le OnePlus 3T ressemblait presque exactement au OnePlus 3, mais comportait quelques mises à niveau qui en faisaient dans l’ensemble un meilleur appareil. Le processeur a été légèrement amélioré par rapport au Snapdragon 821 et la batterie a obtenu une mise à niveau assez importante à 3400 mAh – 400 mAh de plus que celle du OnePlus 3.

Le 3T a également ajouté une variante plus premium avec 128 Go de stockage interne et une caméra selfie améliorée. Dans l’ensemble, cependant, le OnePlus 3T n’était qu’un simple ajustement du OnePlus 3.

Bien que le 3T soit un téléphone formidable, les fans inconditionnels de OnePlus ont été vexés par son existence car beaucoup d’entre eux venaient littéralement d’acheter le OnePlus 3. La société a ensuite ajouté l’insulte à la blessure en arrêtant complètement la production du OnePlus 3, ce qui en fait probablement le plus court. – téléphone vécu dans l’histoire de OnePlus.

Si vous ignorez cela, cependant, le OnePlus 3T était probablement l’un des meilleurs smartphones de 2016. Il a résolu les très rares problèmes avec le OnePlus 3 et pouvait toujours être acheté pour une bonne affaire à seulement 439 $. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S7 aux spécifications similaires a commencé à 669 $ cette année-là.

Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur le nombre d’unités OnePlus 3T vendues par l’entreprise, l’appareil est souvent cité par les fans comme étant le meilleur appareil de la marque. En fait, il y a probablement des gens qui lisent cet article en ce moment sur un 3T, car beaucoup de gens refusent de ne pas l’utiliser comme conducteur quotidien!

OnePlus 3T en bref:

Comme avec le OnePlus 3, le OnePlus 3T a été lancé avec Android 6.0.1 Marshmallow et sa dernière mise à jour officielle était Android 9 Pie.

Bien que le OnePlus 3 ait été le premier appareil de la société à être lancé sans système de code d’invitation, le 3T a été le premier à être disponible pour une livraison immédiate, ne prenant parfois que quelques jours pour passer de la commande au téléphone arrivant à votre porte.

Le OnePlus 3T avait une nouvelle option de couleur appelée Gunmetal, un changement légèrement plus sombre par rapport à la couleur Graphite du OnePlus 3

OnePlus a choisi de ne pas mettre à jour les OnePlus 3 et 3T vers Android 8.1 Oreo, laissant les deux appareils s’asseoir sur Android 8.0 jusqu’à l’arrivée de la mise à jour finale vers Android 9 Pie.

En 2016, le prix du téléphone commençait à 439 $, soit environ 473 $ en dollars de 2020.

OnePlus 5: le premier (et le dernier) du genre

Après le lancement du OnePlus 3 et le lancement inattendu du OnePlus 3T, les gens ont naturellement supposé que nous verrions un OnePlus 4 en 2017. Cependant, OnePlus nous a tous surpris encore une fois en sautant le numéro quatre et en passant directement à cinq avec le OnePlus 5.

Bien que la société n’ait jamais donné de raison formelle de sauter le OnePlus 4, il est probable que cela ait à voir avec la tétraphobie, une superstition très répandue dans la culture est-asiatique. La tétraphobie, littéralement, est la peur du chiffre quatre. En chinois mandarin, la prononciation du mot «quatre» est très similaire à la prononciation du mot «mort».

Quoi qu’il en soit, le OnePlus 5 a atterri en juin 2017 avec d’excellentes critiques et des ventes stellaires. Bien que le design s’inspire de nombreux indices des OnePlus 3 et 3T de l’année précédente, il avait un look plus minimaliste en mettant davantage l’accent sur les petits détails.

Cependant, le changement le plus notable pour le OnePlus 5 a été l’introduction de deux objectifs de caméra arrière. Au cours de toute l’histoire des téléphones OnePlus, le système de caméra a été un point sensible constant, la plupart des critiques affirmant qu’ils sont inférieurs à ceux d’autres appareils similaires sur le marché. Avec le OnePlus 5, la société a fait sa première grande tentative pour mettre fin à cette critique, allant même jusqu’à travailler avec DxO – la société de photographie française derrière le vénérable site de critiques DxOMark – pour développer les caméras du OnePlus 5.

Avec deux objectifs à l’arrière, OnePlus a devancé de nombreuses autres entreprises qui n’avaient pas encore introduit de téléphones phares avec plusieurs objectifs arrière, dont Samsung et Google. Même Apple venait tout juste d’introduire un système multi-objectif l’année précédente sur l’iPhone 7 Plus (l’iPhone 7 vanille avait toujours un seul objectif arrière). Avec un prix de départ de seulement 479 $, le OnePlus 5 a largement réduit le prix d’entrée de gamme de l’iPhone 7 Plus de 769 $.

OnePlus a déclaré que le OnePlus 5 était le téléphone le plus vendu de son histoire à ce moment-là.

OnePlus 5 faits rapides:

Le OnePlus 5 a été lancé avec Android 7.1.1 Nougat et sa dernière mise à jour officielle était Android 10. Cette mise à jour sera certainement la dernière.

Fait intéressant, OnePlus a de nouveau décidé de réduire la capacité de la batterie du OnePlus 5 par rapport au OnePlus 3T. La différence est petite (seulement 100mAh), mais toujours curieuse.

L’une des plus grandes controverses avec le OnePlus 5 était le soi-disant «effet de défilement de gelée». Si vous parcourez rapidement une longue page Web, par exemple, le texte et les images semblent gonfler comme s’ils étaient faits de gelée. Le coupable de ce problème était l’affichage lui-même, qui a été inversé pour des raisons de conception.

Le OnePlus 5 a été le premier téléphone de la société – et l’un des rares téléphones de l’industrie à l’époque – à proposer une variante avec 8 Go de RAM.

En 2017, le prix du téléphone a commencé à 479 $ pour la version avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne.

OnePlus 5T: la refonte

Du OnePlus One en 2014 au OnePlus 5 en 2017, tous les téléphones OnePlus partageaient un design similaire. Bien sûr, le dos en grès a disparu avec le OnePlus 3 et le OnePlus 5 nous a donné un double système de caméra arrière, mais l’idée générale d’un design minimaliste avec un bouton d’accueil physique / capteur d’empreintes digitales à l’avant est restée la même.

Ce n’est pas le cas avec le OnePlus 5T. Pour la première fois, l’avant de l’appareil est devenu tout écran et le capteur d’empreintes digitales s’est déplacé vers l’arrière. Ce n’était pas de loin le premier appareil à le faire, mais c’était un saut assez important à faire avec un modèle de téléphone en « T ». Après tout, le OnePlus 3T avait essentiellement le même aspect que le OnePlus 3, mais il était maintenant facile de faire la différence entre le 5 et le 5T d’un simple coup d’œil.

Bien sûr, nous étions encore à des années d’une expérience presque sans lunette lorsque le OnePlus 5T a atterri, il avait donc toujours un front et un menton de taille significative. Mais maintenant, il y avait tellement plus de place pour l’écran sur un appareil qui était, physiquement, de la même taille que le OnePlus 5.

Malgré le changement radical de conception, le OnePlus 5T ne différait pas tellement du OnePlus 5. Il avait le même processeur (le Snapdragon 835), les mêmes options de RAM / stockage interne, la même batterie, etc. Il avait même le même prix.

OnePlus s’est bien amusé avec la sortie d’éditions spéciales du 5T. Il y avait l’édition Star Wars à lier avec la sortie de Star Wars: Episode VIII – Les derniers Jedi ainsi qu’un coloris Lava Red que vous pouvez voir tout en haut de cet article.

Faits saillants sur OnePlus 5T:

Le OnePlus 5T a été lancé avec Android 7.1.1 Nougat et sa dernière mise à jour officielle était Android 10. Cette mise à jour sera presque certainement la dernière.

Le OnePlus 5T est livré avec une fonction Face Unlock, une première pour un appareil OnePlus. Cependant, comme il était basé sur la numérisation 2D à partir du capteur de caméra unique à l’avant, vous ne pouviez pas l’utiliser pour authentifier les achats car il n’était pas aussi sécurisé qu’une analyse d’empreintes digitales. Le OnePlus 5 a plus tard obtenu cette même fonctionnalité.

Autorité Android les lecteurs ont conclu que le OnePlus 5T était le téléphone avec le meilleur rapport qualité-prix en 2017, devançant le Nokia 8 et le Motorola Moto Z2 Force. C’était également une mention honorable pour notre prix du meilleur téléphone de l’année.

OnePlus a introduit la fonctionnalité Applications parallèles avec le OnePlus 5T. Les applications parallèles vous permettent d’exécuter deux instances d’une application en même temps, ce qui est utile si, par exemple, vous avez deux comptes Snapchat et que vous ne voulez pas vous connecter et vous déconnecter constamment sur votre téléphone.

En 2017, le prix du téléphone a commencé à 479 $ pour la version avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne.

OnePlus 6: L’acte d’ouverture

À la fin de 2017, Apple a dévoilé l’iPhone X. Le téléphone a été le premier d’Apple à présenter un écran cranté qui permettait des côtés presque sans lunette et un très, très petit menton. Cette idée de conception est née plus tôt dans l’année avec Essential Phone et d’autres OEM Android avaient rapidement pris le train en marche.

L’encoche était (et est toujours) un élément de conception très controversé. Avec les rumeurs qui montaient sur le OnePlus 6 au début de 2018, les fans craignaient qu’il ne présente également un écran cranté. Effectivement, leurs préoccupations sont devenues une réalité lorsque le co-fondateur Carl Pei a déclaré Le bord, «Apprenez à aimer l’encoche», et a donné un premier aperçu exclusif à quoi ressemblait l’encoche du OnePlus 6.

Cette première vague de mauvaise publicité a mis un frein énorme sur la machine de relations publiques en marche pour promouvoir le OnePlus 6. Après le succès que OnePlus avait eu jusqu’à présent, le OnePlus 6 était sur le point d’être une percée pour la marque, la faisant sortir du monde des smartphones de niche et dans le courant dominant. Cette mauvaise presse n’aidait pas.

Heureusement pour OnePlus, le contrecoup initial de l’encoche ne l’a pas trop blessé, car le OnePlus 6 a été bien accueilli par les fans et les critiques. Notre propre examen du téléphone l’a appelé «le successeur spirituel du Nexus», ce qui n’est pas des mots que nous utiliserions à la légère.

En fait, l’appareil s’est si bien vendu que OnePlus a brisé son silence habituel sur les revenus de l’entreprise pour annoncer qu’il avait vendu plus d’un million d’unités du OnePlus 6 en un mois seulement. C’est une réalisation étonnante pour un peu plus de quatre ans d’existence de l’entreprise.

En fin de compte, cependant, le OnePlus 6 a fini par être l’acte d’ouverture du téléphone qui ferait vraiment entrer OnePlus dans le courant dominant.

OnePlus 6 en bref:

Le OnePlus 6 a été lancé avec Android 8.1 Oreo et sa dernière mise à jour officielle était Android 10. Il recevra très probablement Android 11 et peut-être même Android 12.

Pour la toute première fois, avec le OnePlus 6, la société a construit un téléphone principalement en verre. À l’origine, on pensait que cela permettrait le chargement sans fil, une fonctionnalité que les constructions métalliques précédentes auraient interdite. Cependant, la recharge sans fil n’a fait ses débuts sur un téléphone OnePlus que cette année avec le OnePlus 8 Pro.

Comme pour le OnePlus 5T, la société a publié une édition spéciale du OnePlus 6 pour s’associer à un film à succès, cette fois pour coïncider avec Avengers: guerre à l’infini. Le téléphone en édition spéciale est livré avec de nombreux accessoires sur le thème de Marvel et un coloris unique.

Le OnePlus 6 a également été le premier téléphone de la société à faire partie du programme bêta d’Android, permettant aux utilisateurs d’installer des versions bêta d’Android P (maintenant connu sous le nom d’Android 9 Pie) en même temps que les téléphones Pixel.

En 2018, le prix du téléphone a commencé à 529 $ pour la version avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne.

OnePlus 6T: celui pour tous

Le OnePlus 6 étant le téléphone le plus rapide et le plus vendu de la société à ce jour, comment pourrait-il continuer à croître? Ici aux États-Unis, la meilleure façon de se développer serait de conclure un partenariat avec un transporteur, qui permettrait aux acheteurs américains de simplement entrer dans leurs magasins locaux et d’en acheter un.

OnePlus avait déjà conclu des partenariats avec d’autres opérateurs dans d’autres parties du monde, mais en obtenir un aux États-Unis serait vraiment une victoire. Comme vous le savez probablement déjà, la société a fait exactement cela avec le OnePlus 6T en s’associant à T-Mobile.

Avec l’aide de T-Mobile, OnePlus a même vu ses ventes record du OnePlus 6 anéanties. En fait, le PDG Pete Lau a déclaré qu’il avait vendu 249% plus d’unités du 6T aux États-Unis que le OnePlus 6.

Sans aucun doute, le OnePlus 6T marque le tournant pour la marque. C’est à ce moment-là que la société a finalement quitté son incarnation d’origine en tant qu’OEM de niche uniquement en ligne pour une entreprise mondiale qui pourrait en fait menacer des sociétés comme Samsung, Huawei, etc.

Même si vous ignorez tout cela, le OnePlus 6T était un appareil tellement incroyable. Le passage à une encoche en forme de goutte d’eau à peine là était le bienvenu, et les améliorations apportées à l’écran, aux caméras et aux spécifications internes étaient toutes de bonnes décisions – sans parler des débuts du capteur d’empreintes digitales intégré. La seule chose qui n’était vraiment pas géniale avec le 6T, c’est qu’il marque la fin de la prise casque – chaque téléphone OnePlus puisque celui-ci n’a pas eu le port hérité très apprécié.

Faits saillants sur OnePlus 6T:

Le OnePlus 6T a été lancé avec Android 9 Pie et sa dernière mise à jour officielle était Android 10. Il recevra très probablement Android 11 et peut-être même Android 12.

Pour toute l’année 2018 et jusqu’au début de 2019, le OnePlus 6T était le seul smartphone que vous pouviez acheter dans un magasin de télécommunications américain avec un capteur d’empreintes digitales intégré.

Bien que OnePlus ait légèrement augmenté le prix du OnePlus 6T par rapport au OnePlus 6, le modèle de base était livré avec deux fois plus de stockage interne, ce qui en valait la peine. Les modèles haut de gamme du OnePlus 6T n’ont pas non plus augmenté de prix.

L’édition OnePlus 6T McLaren était la première fois que la société s’associait à la célèbre marque automobile britannique. L’appareil présentait une légère bosse dans la RAM ainsi qu’un système de charge plus rapide, sans parler d’un coloris noir et orange cool pour correspondre à la marque McLaren.

En 2018, le prix du téléphone a commencé à 549 $ pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

OnePlus 7: la fracture

Avec le succès effréné des OnePlus 6 et 6T, tous les regards de l’industrie étaient tournés vers OnePlus pour l’inévitable lancement de la série OnePlus 7. Ce n’était un secret pour personne que l’entreprise augmentait régulièrement le prix d’entrée de gamme de ses appareils. L’entreprise maintiendrait-elle cette tendance et sortirait-elle un téléphone deux fois plus cher que le OnePlus One cinq ans seulement après ses débuts?

Il s’avère que la réponse à cette question est à la fois oui et non. C’est parce que OnePlus, pour la première fois, a publié deux versions différentes de son produit phare: le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro. Le prix du OnePlus 7 est resté inférieur à 600 $, l’empêchant de doubler le prix du OnePlus One. La variante Pro, cependant , a dépassé la barre des 600 $, permettant à l’entreprise d’avoir son gâteau et de le manger aussi.

Cependant, les choses se sont compliquées lorsque l’entreprise a décidé de ne lancer les appareils que dans certaines régions du monde. Ici, aux États-Unis, nous n’avons pas pu obtenir le OnePlus 7, seul le 7 Pro étant disponible sur T-Mobile et même sur la boutique en ligne officielle OnePlus.

En fin de compte, cela n’avait pas vraiment d’importance, car le OnePlus 7 ressemblait plus à un OnePlus 6TT, en ce sens qu’il ressemblait beaucoup au OnePlus 6T et ne proposait que quelques mises à niveau internes nominales. C’était un excellent téléphone, certes, mais avec T-Mobile qui vendait toujours le OnePlus 6T, il n’y avait tout simplement aucune raison d’en avoir un clone sur l’étagère suivante.

En ce sens, le OnePlus 7 Pro finit par être le véritable suivi du OnePlus 6T.

Faits saillants sur OnePlus 7:

Le OnePlus 7 a été lancé avec Android 9 Pie et sa dernière mise à jour officielle était Android 10. Il recevra Android 11 cette année et recevra très probablement Android 12 en 2021.

Les deux améliorations majeures que le OnePlus 7 a vues par rapport au OnePlus 6T concernaient le processeur et les caméras. Le processeur a obtenu une mise à niveau du Snapdragon 855 et les caméras sont passées des capteurs 2018 aux capteurs 2019, y compris le principal 48MP. Cependant, presque toutes les autres spécifications sont exactement les mêmes sur les deux téléphones.

Peu de temps après le lancement du OnePlus 7, la société a annoncé un coloris rouge du téléphone. Ce coloris – simplement appelé rouge – était exclusif au OnePlus 7, sans aucun autre téléphone de la série 7.

Quelques mois à peine après le lancement du OnePlus 7, il a vu une réduction de prix significative. Le OnePlus 7T a connu une réduction similaire, suggérant qu’il est préférable d’attendre quelques mois après le lancement pour acheter un téléphone OnePlus non Pro.

En 2019, le prix du téléphone a commencé à 549 € (~ 596 $) pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

OnePlus 7 Pro: le dépassement

Pour justifier l’augmentation du prix, OnePlus savait qu’il devait rendre le OnePlus 7 Pro nettement meilleur que le OnePlus 7 – et bien, bien meilleur que le OnePlus 6T. Bien que l’entreprise ait certainement atteint cet objectif, elle aurait peut-être fait trop bien son travail, car le OnePlus 7 Pro était tellement mieux que le OnePlus 6T qu’il s’est en quelque sorte peint dans un coin.

Le OnePlus 7 Pro a présenté quelques premières non seulement aux téléphones OnePlus mais à l’ensemble du marché des smartphones en général. C’était le premier téléphone commercialisé à avoir des vitesses de stockage UFS 3.0 et le premier avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz sur un écran OLED. Il a également été le premier téléphone doté d’une caméra selfie pop-up à frapper les étagères des magasins aux États-Unis. En fait, à ce jour, le seul autre téléphone que vous pouvez obtenir aux États-Unis avec une caméra selfie pop-up est un autre téléphone OnePlus (horriblement nommé OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition).

Le OnePlus 7 Pro a été le premier téléphone de la société avec une caméra arrière à triple objectif, ce qui lui a permis d’obtenir un score DxOMark élevé, le maintenant dans le top dix pendant des mois. Oh yeah, and it also had 30W wired charging and up to a ridiculous 12GB of RAM.

All of that and the absolute most you’d pay for a OnePlus 7 Pro on launch day was $749.

Frankly, OnePlus may have overshot things just a bit with the OnePlus 7 Pro. After all, where does it go from here? The OnePlus 7T Pro will tell you the answer to that question.

OnePlus 7 Pro fast facts:

The OnePlus 7 Pro launched with Android 9 Pie and was one of the first non-Pixel devices to get Android 10. It will receive Android 11 this year and very likely see Android 12 in 2021.

The pop-up selfie camera, according to OnePlus, is capable of 300,000 pop-ups. The phone will even warn you if you’re using too many pop-ups and automatically retract if it senses the phone has been dropped.

The OnePlus 7 Pro does not have an official IP rating, but the company was confident enough about the device’s water-resistance that it dropped it into a bucket of water and let it be completely submerged.

For the first time ever on a OnePlus phone, the OnePlus 7 Pro comes with a 1440p display. Up until now, every phone from the company maxed out at 1080p. The 90Hz refresh rate works with either 1080p or 1440p resolutions.

In 2019, the price of the phone started at $669 for the version with 6GB of RAM and 128GB of internal storage.

OnePlus 7T: The Goldilocks

Interestingly, the “T” series from OnePlus is all out of whack now. Originally, the OnePlus 3T was a nominal upgrade over the OnePlus 3. Then, with the OnePlus 5T and the OnePlus 6T, the company instead introduced wholly new design elements, making the phones drastically different from their predecessors.

Then, with the OnePlus 7, the company made a phone that was essentially a clone of the OnePlus 6T but with some nominal upgrades. In just a few generations, we went from the “T” series being the slight upgrade now to the main series being the slight upgrade over the previous generation. It’s like we’re in reverse!

The OnePlus 7T fits in well with this “backward” system since it features a whole new design as well as upgraded internals as compared to the OnePlus 7. For example, it brings over the triple-lens rear camera system of the OnePlus 7 Pro but in a brand new (and soon abandoned) circular module. It keeps the waterdrop notch of the OnePlus 7, but makes the screen slightly thinner and slightly taller, kind of like the OnePlus 7 Pro’s all-screen display. In fact, aside from the new camera module, the OnePlus 7T looks like someone mashed together a OnePlus 7 and a OnePlus 7 Pro, making it the best of both worlds.

Of course, there were the usual internal upgrades, such as the Snapdragon 855 Plus processor, 8GB of RAM for the entry-level option, a larger battery, etc. Overall, though, the OnePlus 7T feels more like what the OnePlus 7 should have been.

Thankfully, OnePlus kept the price for the OnePlus 7T very reasonable at just $599. Eventually, OnePlus lowered the price by an astounding $100, making the OnePlus 7T probably the best value smartphone of 2020 (even though it launched in 2019!).

OnePlus 7T fast facts:

The OnePlus 7T launched with Android 10 out of the box. It will see Android 11 this year, and likely receive updates all the way through Android 13 (although we can’t guarantee that).

T-Mobile sold the OnePlus 6T first and then carried it and the OnePlus 7 Pro together. However, it eventually replaced the 6T and 7 Pro with the 7T (although some stores still carry the 6T, amazingly).

Although the blue colorway of the OnePlus 7T looks a lot like the one on the OnePlus 7 Pro, they are actually different. The OnePlus 7 Pro’s Nebula Blue is a few shades darker than the 7T’s Haze Blue.

The OnePlus 7T also has a 90Hz refresh rate, a feature that debuted with the OnePlus 7 Pro. However, the 7T’s display is locked at 1080p in an effort to keep costs down.

In 2019, the price of the phone started at $599 for the version with 8GB of RAM and 128GB of internal storage.

OnePlus 7T Pro: The rehash

Remember how we nicknamed the OnePlus 7 Pro as “the overshoot”? Well, the OnePlus 7T Pro helps prove that point, considering it is a “T” model upgrade that offers only a handful of upgrades over the original 7 Pro.

In essence, the 7T Pro is just a 7 Pro with a slightly bigger battery (we’re talking 85mAh bigger) and a slightly upgraded processor (the SD855 Plus as compared to the regular SD855). Really, aside from these minor details, the phones are identical.

OnePlus must have realized that the 7T Pro was a bizarre entry in its line because it only made the device available in certain countries. Here in the US, if you wanted an upgrade over the OnePlus 7T, you needed to go to the OnePlus 7 Pro, which, aside from the processor, is still the superior device in almost every respect.

The 7T Pro did, eventually, make its way to the United States in the form of the OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition, which you can get from T-Mobile. As its name suggests, it’s a 5G version of the OnePlus 7T Pro with the McLaren color scheme makeover.

OnePlus 7T Pro fast facts:

The OnePlus 7T Pro launched with Android 10 out of the box. It will see Android 11 this year, and likely receive updates all the way through Android 13 (although we can’t guarantee that).

Although the camera systems are nearly identical across the 7T Pro and 7 Pro, the 7T Pro gets the ability to record ultra slow-motion 720p video at 960 fps. As of now, this feature has not been ported to the OnePlus 7 Pro (but has been ported to the OnePlus 7T).

The OnePlus 7T Pro won smartphone of the year awards from several organizations, including the GSM Association itself.

The OnePlus 7 Pro came in a color known as Almond in addition to Nebula Blue. However, the OnePlus 7T Pro only had Haze Blue as an option.

In 2019, the price of the phone started at £699 (~$866) for the version with 8GB of RAM and 256GB of internal storage.

OnePlus 8: The upgrade with some downgrades

The OnePlus 7 Pro and OnePlus 7T were some of the best-received products the company had ever offered. The only problem was that the difference between Pro and non-Pro phones wasn’t quite clear. Sure, pricing and specs tables give hints as to which phone is “better,” but OnePlus definitely needed to do a better job at making the differences easy for consumers to understand.

Enter the OnePlus 8 series. The vanilla OnePlus 8 looks very different from the OnePlus 7T and OnePlus 7 Pro. It has the expected upgrades in specs, including the 5G Snapdragon 865 processor. However, it also has a few downgrades, most notably a weaker camera array (who needs a macro lens, seriously?) as well as a display cutout rather than a waterdrop notch.

Outside of the processor upgrade, there’s not too much notable about the OnePlus 8. We even call it “watered down” in the headline of our review. All in all, it’s a perfectly adequate 2020 smartphone, but nothing to write home about. Its relatively high price, though, was something to note: starting at $699, OnePlus blew past its previous entry-tier smartphone pricing by $100.

Thankfully, the OnePlus 8 was made readily available throughout most of the world, unlike the OnePlus 7 before it. You can easily get the device here in the US from Verizon, T-Mobile, and Sprint (while it lasts).

OnePlus 8 fast facts:

The OnePlus 8 launched with Android 10 out of the box. It will see Android 11 this year, and likely receive updates all the way through Android 13 (although we can’t guarantee that).

The OnePlus 8 pictured above is in a colorway called Interstellar Glow. It’s gorgeous. Unfortunately, the OnePlus 8 Pro didn’t come in the same colorway, which is weird.

With a huge 4,300mAh battery, the OnePlus 8 has more battery capacity than any non-Pro phone on this list. Its battery is over 200mAh bigger than the one in the OnePlus 7T Pro.

The version of the OnePlus 8 that Verizon carries is slightly different with a slightly different name. The OnePlus 8 5G UW (??) has an IP68 rating, just like the OnePlus 8 Pro. No other OnePlus 8 devices have an IP rating.

In 2020, the price of the phone started at $699 for the version with 8GB of RAM and 128GB of internal storage.

OnePlus 8 Pro: The fan service

In early 2018, with the launch of the all-glass OnePlus 6, fans of the brand were excited to finally get a OnePlus phone with wireless charging. Unfortunately, that wasn’t to be, as the OnePlus 6 didn’t feature it. Neither did the OnePlus 6T or any of the phones the company released in 2019.

Finally, that changed this year with the launch of the OnePlus 8 Pro, the first OnePlus phone with wireless charging. Not content to stop there, OnePlus also earned an IP68 rating for every OnePlus 8 Pro device, another thing fans have wanted for years. It was like the answer to so many prayers!

Unfortunately, not all changes for the OnePlus 8 Pro were received warmly. The price of the phone shot up to an astonishing $900 for the lowest-tier model, exactly three times the price of the OnePlus One from six years prior. The notch-free, all-screen display of the OnePlus 7 Pro and OnePlus 7T Pro was exchanged for a display cutout housing the solitary front-facing camera, quite rightly hailed as a downgrade rather than an upgrade. Finally, the OnePlus 8 Pro added in a chromatic filter camera which we called a “gimmick.” It ended up backfiring on the company when people started using it to simulate x-ray vision.

Time will tell how the OnePlus 8 Pro holds up in comparison to previous devices in the company’s lineup. The ongoing COVID-19 pandemic isn’t likely helping sales, though, so it might be difficult to truly say whether the OnePlus 8 series is a sales success or not when the dust settles.

OnePlus 8 Pro fast facts:

The OnePlus 8 Pro launched with Android 10 out of the box. It will see Android 11 this year, and likely receive updates all the way through Android 13 (although we can’t guarantee that).

One of the reasons OnePlus gave for taking so long to deliver wireless charging is that the technology wasn’t as fast as wired charging. With that in mind, the OnePlus 8 Pro wirelessly charges at a super-fast rate of 30W, which is so fast that it needs a special proprietary dock with a cooling system to do it.

Although OnePlus finally brought an IP rating and wireless charging to the OnePlus 8 Pro, it still hasn’t delivered something else fans want: a microSD card slot. To date, there has never been a OnePlus phone with this feature.

Unlike the OnePlus 7 Pro and OnePlus 7T Pro, there hasn’t been any version of the OnePlus 8 Pro that’s hit a wireless carrier in the US yet. Maybe that will change with the OnePlus 8T Pro?

In 2020, the price of the phone started at $899 for the version with 8GB of RAM and 128GB of internal storage.

OnePlus Nord: Don’t call it a comeback?

With the OnePlus 8 series hitting introductory pricing never before seen in the company’s lineup, budget-conscious fans were upset (and with good reason). But OnePlus hasn’t abandoned them, as the company will launch the OnePlus Nord on July 21, which will be a new line of phones and other products that will be truer to OnePlus’ roots.

The OnePlus Nord will be a semi-premium mid-ranger with a Qualcomm Snapdragon 765G powering it. That will enable it to access 5G networks and will give it plenty of processing power, if still less than what the Snapdragon 865 could supply. The Nord will also have a quad-lens rear camera module and, in a first for the company, a dual-lens selfie system.

We don’t expect any other premium features on the Nord such as wireless charging, an IP rating, an enormous battery, etc., but we do expect a fairly low price: OnePlus promises that the Nord will come in at under $500.

Unfortunately, there are no plans for a wide release of the OnePlus Nord in the United States. OnePlus would only commit to launching the phone in Europe and India, although future entries in the Nord line could make it stateside. Stay tuned for the launch of the OnePlus Nord!

There you have it, the complete history of OnePlus phones until now! Which one was your all-time favorite? Answer the poll below and then hit up the comments!