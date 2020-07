Découvrez Jupiter et Saturne sous leur meilleur jour cette semaine

Les planètes sont très au premier plan ces jours-ci, en particulier avec les deux plus grandes – Jupiter et Saturne – faisant maintenant un spectacle en tant que lumières du soir de premier plan. Cette semaine, les deux planètes apparaissent sous leur meilleur jour, Jupiter venant d’arriver à l’opposition mardi dernier (14 juillet) et Saturne pour atteindre sa propre opposition lundi 20 juillet.

Le 21 décembre, ces deux planètes seront en conjonction – ce qui signifie qu’elles partageront la même longitude céleste tout en se rapprochant de près dans le ciel nocturne – pour la première fois depuis l’an 2000. voyage autour du soleil, alors qu’il ne faut à Jupiter qu’environ 12 ans pour accomplir une révolution solaire. En conséquence, Jupiter semble réviser Saturne à des intervalles d’environ 20 ans.

Jetons un coup d’œil à ces deux mondes géants, qui resteront des objets de premier plan dans notre ciel du soir pendant le reste de cette année. Saturne et Jupiter offrent aux utilisateurs de télescopes un festin de fonctionnalités. Saturne a bien sûr son splendide système d’anneaux et Jupiter peut se vanter d’une atmosphère agitée et d’une suite de lunes lumineuses.

Jupiter

Une vue rapprochée de Jupiter, prise une semaine après que la planète a atteint l’opposition en juin 2019, révèle des bandes de nuages ​​détaillées – et la lune de Jupiter Europa! (Crédit d’image: Miguel Claro)

Comme nous venons de le noter, Jupiter est arrivé à ce point du ciel directement opposé au soleil, appelé « opposition », mardi 14 juillet. Si les trajectoires des planètes autour du soleil étaient de véritables cercles, cela coïnciderait également avec l’approche la plus proche de la Terre vers Jupiter, à 619,1 millions de kilomètres. Cependant, parce que les orbites des planètes sont légèrement oblongues, cela s’est produit le lendemain, mercredi 15 juillet.

L’opposition se produit lorsque la Terre, se déplaçant plus rapidement sur son orbite que Jupiter, la dépasse. (Cela est vrai pour toutes les planètes extérieures.) A partir de maintenant, nous laisserons Jupiter derrière, rattrapant à nouveau la planète le 19 août 2021. Jupiter se rapproche également du soleil sur son propre chemin elliptique. et atteindra son point le plus proche du soleil, 460 millions de miles (740 millions de km), à son point périhélie le 20 janvier 2023.

Jupiter, la plus grande planète du système solaire, brille comme une brillante «étoile» argentée en haut à gauche du célèbre astérisme de la Théière du Sagittaire, bas dans le ciel est-sud-est à l’arrivée du crépuscule et semblera maintenant monter plus haut dans la soirée ciel dans les semaines à venir.

Actuellement, cette planète géante est prête pour l’observation télescopique à 22 h 45. heure locale, où il se tiendra à peu près au quart de la distance entre l’horizon et le point directement au-dessus, appelé le zénith. Il atteint sa position la plus élevée dans le sud vers 12 h 30 et se dirige vers son emplacement dans l’ouest-sud-ouest à l’aube.

Avec un diamètre de 88 800 milles (143 000 km), Jupiter est une boule colossale d’hydrogène et d’hélium sans surface solide. Il a un noyau rocheux enveloppé dans un épais manteau d’hydrogène métallique enveloppé dans un manteau atmosphérique massif de nuages ​​multicolores d’hydrosulfure d’ammonium.

Dans un sens étrange, Jupiter pourrait même être appelé une «étoile mort-née», car elle a l’étoffe (principalement de l’hydrogène), sinon la masse d’un corps stellaire. Cependant, sa relative petitesse empêche l’initiation des processus nucléaires qui auraient pu en faire une étoile à part entière. Si cela avait été le cas, nous aurions la particularité de vivre dans un système stellaire binaire.

Jupiter est l’objet le plus systématiquement intéressant dans le système solaire après la lune et le soleil et a toujours occupé une place spéciale dans le cœur des téléspectateurs.

Le plus petit télescope – même des jumelles à 7 puissances maintenues régulièrement – montre Jupiter comme un minuscule disque, tandis qu’un télescope de taille moyenne révèle de nombreuses ceintures sombres, des zones claires et une multitude de festons, de guirlandes, d’ovales et d’autres caractéristiques s’étendant ici et là.

Mais le plus grand trésor télescopique de Jupiter sont ses quatre satellites galiléens qui font une joyeuse poursuite les uns avec les autres autour de la planète (au total, Jupiter a 79 lunes confirmées), changeant leurs positions respectives d’heure en heure et de nuit en nuit.

En règle générale, au moins deux ou trois lunes galiléennes sont visibles à tout moment. Les quatre – Io (I), Europa (II), Ganymède (III) et Callisto (IV), numérotés selon l’ordre dans lequel ils ont été nommés – sont tous plus grands que la lune terrestre. Ils peuvent être suivis pendant des heures alors qu’ils filent devant Jupiter (jetant leurs ombres sur la planète), disparaissent derrière son disque géant ou plongent dans son ombre. Ils apparaissent comme de minuscules étoiles presque alignées et changeant de place dans la ligne alors qu’elles tournent autour de la planète en orbites presque latérales vers nous.

Le 22 juillet, par exemple, nous verrions les quatre satellites d’un côté de Jupiter. S’éloignant de Jupiter, ils seront également, fait intéressant, dans l’ordre numérique: Io, Europa, Ganymède et Callisto.

Saturne

Lundi 20 juillet, Saturne atteindra l’opposition parmi les étoiles de l’est du Sagittaire – se levant au coucher du soleil et restant visible toute la nuit. À l’opposition, Saturne sera situé à 836,6 millions de milles (1,346 milliard de km) de la Terre, et il brillera à sa luminosité maximale de 0,13 pour 2020. Dans les télescopes (encadré), Saturne affichera son plus grand diamètre de disque apparent de 18,5 secondes d’arc – et ses anneaux, qui se rétréciront chaque année jusqu’au printemps 2025, s’étaleront sur 43 secondes d’arc. Une poignée de lunes de Saturne sont facilement observables avec des télescopes d’arrière-cour dans un ciel sombre. (Crédit d’image: Starry Night)

C’est aussi le meilleur moment pour observer la pièce maîtresse télescopique du ciel nocturne, la planète annelée Saturne. Saturne, comme Jupiter, se trouve également actuellement dans la constellation du Sagittaire, l’archer, à côté de la frontière d’une autre constellation zodiacale, Capricorne, la chèvre de mer.

Lundi soir (20 juillet), Saturne arrive à sa propre opposition, quand elle aussi se trouvera de l’autre côté du ciel par rapport au soleil. C’est également à ce moment que sa taille apparente est la plus grande et qu’il offre une performance toute la nuit avec la plus grande brillance. Il brille maintenant à une magnitude de +0,1, juste un peu plus faible que Vega, l’étoile la plus brillante du Triangle d’été, mais toujours environ 8% aussi brillante que Jupiter à proximité. (La magnitude est une mesure de la luminosité utilisée par les astronomes, des nombres plus petits indiquant des objets plus brillants.)

Dans les temps anciens, avant que nous ayons connaissance des planètes les plus éloignées Uranus et Neptune, Saturne était présumée être la planète connue la plus éloignée et la plus lente. Dans la mythologie, Saturne ressemblait étroitement au dieu grec Cronos, mais il est plus généralement reconnu comme le dieu romain de l’agriculture. Le nom est lié à la fois au nom satus (semence de maïs) et au verbe serere (semer).

Alors, pourquoi la planète Saturne serait-elle liée à l’agriculture? Peut-être qu’un indice peut être trouvé des anciens Assyriens qui se référaient à Saturne comme lubadsagush, ce qui signifie «le plus vieux des vieux moutons». Peut-être que ce nom a été appliqué parce que Saturne semble se déplacer très lentement parmi les étoiles; il a peut-être aussi rappelé aux observateurs du ciel la lenteur du labour des bœufs ou du bétail.

Vu à l’œil nu seulement, Saturne apparaît maintenant comme une étoile jaune-blanche très brillante, brillante d’une lueur constante, mais le système d’anneaux qui la rend à la fois belle et spectaculaire ne peut être vue. Cependant, tout petit télescope grossissant plus de 30 puissances montrera clairement les anneaux. Ils se composent d’innombrables milliards de particules – en grande partie de la glace d’eau – dont la taille va des taches microscopiques aux montagnes volantes à des kilomètres de diamètre. Chaque particule tourne autour de Saturne sur sa propre orbite. Ce sont probablement les fragments de glace pulvérisés d’un satellite qui s’est probablement aventuré trop près de Saturne et qui a été déchiré par les forces des marées.

Actuellement, les anneaux sont considérablement inclinés de près de 22 degrés par rapport à notre champ de vision. Quand le « tube optique » grossier et imparfait de Galileo Galilei a révélé que Saturne avait une étrange paire d’appendices ou de plus petits corps compagnons de chaque côté, le laissant complètement déconcerté. Il annonce cette découverte en 1610 avec une anagramme écrite en latin. Les lettres mélangées pourraient être transposées pour lire: Altissimum planetam tergeminum observavi (« J’ai observé que la planète la plus haute était triple »).

Plus tard, lorsque les anneaux se tournèrent vers la Terre et que les deux compagnons disparurent, Galilée invoqua un ancien mythe lorsqu’il écrivit: «Saturne a-t-elle avalé ses enfants? Ce n’est que le 25 mars 1655 qu’un mathématicien néerlandais, Christiaan Huygens, a utilisé un bien meilleur télescope et a vu les anneaux pour ce qu’ils étaient vraiment. Huygens a également découvert la plus grande lune de Saturne, Titan, plus grande que Mercure ou notre lune. Ce n’est que l’un des 82 satellites connus entourant Saturne.

La construction théorique de Saturne – 74 900 miles (120 500 km) de large – ressemble à celle de Jupiter; il s’agit soit de gaz, soit d’un petit centre dense entouré d’une couche de liquide et d’une atmosphère profonde. Et comme sa gravité spécifique est inférieure à celle de l’eau, Saturne flotterait – si vous pouviez trouver un océan assez grand pour le laisser tomber!

Réunion au sommet céleste

Un de mes mentors en astronomie, Kenneth L. Franklin (1923-2007), ancien astronome en chef du Hayden Planetarium de New York faisait périodiquement référence à notre « ciel dynamique et en constante évolution ». Une telle description éloquente conviendra certainement au ciel du soir le 1er août, car nous aurons une sorte de réunion au sommet céleste qui se déroulera dans le ciel sud-est à la tombée de la nuit. Une lune gibbeuse croissante sera accompagnée de Jupiter, planant au-dessus, tandis que Saturne sera bien à la gauche de la lune.

Jupiter sera en conjonction avec la lune gibbeuse croissante le 1er août 2020, à 19h30. EDT (2330 GMT). (Crédit d’image: application SkySafari)

Si vous avez un télescope, pourquoi ne pas inviter des amis et des voisins ce soir-là? Jetez-leur d’abord un regard sur la lune. Ensuite, sans révéler ce que c’est, entraînez votre lunette sur cette « étoile » jaune-blanc brillante à sa gauche et dites-leur de jeter un œil. Vous entendrez probablement des exclamations de joie, surtout si elles obtiennent leur premier regard sur la planète aux anneaux!

Joe Rao est instructeur et conférencier invité au Hayden Planetarium de New York. Il écrit sur l’astronomie pour le magazine Natural History, le Farmers ‘Almanac et d’autres publications. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.