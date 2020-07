Exclusivités Sony sur PS5: nous ne pouvons pas emmener tout le monde avec nous des gens précédents

Le débat sur les exclusivités PlayStation 5 est en cours, alors que Microsoft continue de discuter de son engagement envers les versions inter-générations. Bien que l’on s’attende traditionnellement à ce que les nouvelles consoles apportent de nouvelles expériences, Sony a constamment dû défendre son approche des transitions générationnelles, alors que la conversation est poussée dans une direction différente.

Interrogé à ce sujet par Geoff Keighley dans un récent livestream DualSense, le marketing de bigwig Eric Lempel a expliqué: «Un grand pilier de notre entreprise est l’innovation: c’est un pilier de Sony Corporation et c’est aussi un pilier de la société PlayStation. Nous essayons toujours de repousser les limites du jeu – nous voulons exciter les joueurs et offrir de nouvelles expériences. Dans de nombreux cas, nous ne pouvons pas emmener tout le monde avec nous des consoles précédentes, car vous avez besoin de nouveaux matériels et appareils. »

Lempel a réitéré que la PlayStation 4 ne sera pas abandonnée, mais des titres comme Ratchet & Clank: Rift Apart sont tout simplement impossibles sur la console de la génération actuelle. Il a ajouté que les fonctionnalités du contrôleur PS5 lui-même distinguent le matériel et aident à créer de nouvelles expériences. Malgré cela, le patron de la Xbox, Phil Spencer, a déclaré que Microsoft ne «forcerait» pas les fans vers la prochaine génération parce que cela «va à l’encontre de ce qu’est le jeu».

Vous pouvez trouver une liste complète de toutes les exclusivités PS5 propriétaires via le lien.