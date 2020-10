Teardown est un jeu sur la rupture, et c’est un succès sur Steam Early Access

Il y a une page sur Facebook entièrement dédiée au partage de mèmes surchauffés sur la qualité des chariots élévateurs et des opérateurs de chariots élévateurs. Une grande partie de ce qui l’alimente, à part le propane, est le fait qu’il est difficile de regarder une pièce de machinerie lourde comme celle-là sans imaginer avec envie à quel point ce serait amusant d’entrer dans un atelier d’épave. Heureusement, il y a Teardown, qui est maintenant disponible sur Steam Early Access.

L’idée derrière Teardown, comme nous l’avons noté avec enthousiasme lorsque nous l’avons vu pour la première fois, est que les charmants petits environnements de voxels sont tous complètement destructibles et que vous disposez d’une gamme satisfaisante d’outils avec lesquels faire exactement cela. Il existe une campagne qui vous permet de niveler les bâtiments, et il est possible de le faire avec une masse standard ou un chargeur frontal stationné à proximité. Quoi qu’il en soit, les murs, les fenêtres et la maçonnerie s’effondrent agréablement sous votre balançoire.

Après avoir émergé sur Early Access le 29 octobre, Teardown a déjà rencontré un certain succès sur Steam: il a atteint un sommet de plus de 8000 joueurs simultanés le jour du lancement, et il semble qu’il est sur le point de le répéter – ou peut-être même de le dépasser – aujourd’hui.

Il y a aussi un élément de braquage impliqué dans Teardown: vous devrez identifier une propriété cible, puis exploser, briser ou écraser des trous et d’autres destructions afin de créer un chemin rapide qui vous permettra de rassembler toutes les cartes-clés requises avant l’arrivée des autorités.

Teardown est enfin publié sur la page Steam Early Access.Steam: https://t.co/Xbw3PeNdfeHomepage et FAQ: https://t.co/9r96Xy1pkyDiscord: https://t.co/eqXKgdi8Tj pic.twitter.com/dHLYhpJvaO – Dennis Gustafsson (@tuxedolabs) 30 octobre 2020

Cela semble amusant, mais jusqu’à présent, nous nous sommes contentés de percer des trous dans les murs de voxel de plâtre avec notre marteau. Vous pouvez toujours consulter notre liste des meilleurs jeux de construction si vous êtes plus intéressé par la création que par la destruction, mais le chant des sirènes des briques en ruine nous interpelle en ce moment.