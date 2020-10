Attendez, Dermot Mulroney joue du violoncelle sur un tas de partitions de Michael Giacchino?

Alors qu’il sort son album concept de science-fiction Carnet de voyage Vol. 1 sur le monde, j’ai pu parler avec M. Giacchino au nom de CinemaBlend pour discuter de cet album, ainsi que de sa carrière en général. Être fan de son travail depuis les débuts de la Médaille d’honneur franchise, ainsi que l’émission télévisée à succès JJ Abrams Alias, il y avait un tas de choses sur lesquelles je voulais interroger l’homme lui-même lors de la réception de l’occasion de parler. L’un de ces sujets était le fait que, assez fréquemment, Dermot Mulroney jouera en fait du violoncelle pour les partitions de Michael Giacchino, avec des crédits pour des films comme Mission: Impossible III, Rogue One: Une histoire de Star Wars, et même les deux Aube et Guerre pour la planète des singes le tout pimentant son répertoire musical. Il a non seulement confirmé cette relation avec Mulroney, mais il a également expliqué comment ce partenariat est né: