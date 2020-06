Tata Nano vous surprendra avec ses compétences tout-terrain le long de Mahindra Thar

Voici une vidéo du Tata Nano qui passe par du tout-terrain hardcore et montre au Mahindra Thar ce qu’il peut faire.

Tata Nano a été interrompue il y a quelque temps, mais a toujours été faite sur commande jusqu’à quelques mois en arrière. Elle se souviendra dans l’esprit de chaque Indien d’être la voiture la moins chère de l’Inde. Au cours de ses dernières années, les ventes ont progressivement baissé mais dans les premières années, c’était une voiture qui avait de bons chiffres de vente.

Voici une vidéo où vous pouvez voir le Mahindra Thar traverser une grosse neige fondue. Il se débat et glisse durement, trouvant difficile de garder la traction. De plus, la neige fondue semble avoir au moins un pied de profondeur car elle peut remonter jusqu’aux moyeux de roues en alliage. Ce qui vient ensuite est la chose la plus choquante et la plus amusante à regarder.

Le conducteur de la Tata Nano arrive avec style et dangereusement, se balançant hors de la porte. Cela passe par la même neige fondue que celle de Thar. Même pour le Nano, ce n’était pas si difficile et il s’est rapidement éloigné. C’est un peu choquant de croire ce qui vient de se passer ici, mais nous avons une bonne réponse pour vous.

Tout d’abord, Nano est venu avec la traction arrière, ce qui a facilité la tâche de la voiture dans ce tout-terrain. De plus, le poids du Nano est tellement inférieur qu’il peut se déplacer n’importe où facilement. De nombreux utilisateurs ont suggéré qu’en voyageant seuls, ils ont aimé le ramassage de la voiture et peuvent facilement se déplacer sur les routes de montagne.

Il y a aussi la garde au sol élevée qui aide Nano à s’adapter aux routes indiennes. Sous le coffre (Pun Intended), il obtient un moteur à essence de 624 cm3 qui produit 37 ch et 51 Nm de couple maximal. Il était également disponible avec un kit GNC monté en usine qui offrait une superbe efficacité énergétique de 36 km / kg.

La voiture la moins chère de Tata que vous pouvez acheter en ce moment est la Tiago qui est également très populaire en ce moment. Le prix de Nano était compris entre Rs 2,36 Lakhs et Rs 3,34 Lakhs (ex-showroom), y compris les variantes AMT. Il est allé contre les goûts de Datsun Redi-Go qui est un autre hayon d’entrée de gamme tallboy.