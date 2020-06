EA PLAY LIVE : Comment assister à cet évènement ?

L’EA Play Live sera un show extraordinaire pour remplacer l’E3 qui aurait dû réaliser, mais a été annulé par la pandémie.

L’événement EA Play Live se déroule exclusivement en ligne cette année, comme tous les autres événements comme l’E3 2020, qui devait avoir lieu il y a quelques mois passés, mais qui a été annulé en raison de la pandémie Coronavirus. Si vous voulez en savoir plus sur Madden 21, le nouveau Star Wars Squadrons, et toutes les autres annonces de jeux surprises qu’EA a en réserve pour la PS4, la Xbox One, le PC, ainsi que la PS5 et la Xbox Series X (et peut-être d’autres jeux Nintendo Switch), alors vous devrez assister à cet événement.

Où peut-on regarder l’EA Play Live ?

Vous pouvez suivre l’événement sur le site d’EA. Par souci de simplicité, nous avons joint un flux YouTube en direct en haut de ce billet et cela commencera à être diffusé dès le début de l’événement. Si vous souhaitez regarder l’événement ailleurs, Twitch héberge également EA Play Live. Donc vous pourrez aussi profiter de l’ambiance entre potes avec Twich.

La date et l’heure de l’évènement EA Play Live

EA Play live donne rendez-vous à tous les joueurs du monde entier pour la grande découverte de l’avenir vidéoludique de l’éditeur. L’évènement sera déjà prêt à suivre en direct dès la nuit du jeudi 18 juin 2020 à minuit et va continuer le vendredi 19 juin. Pas de soucis, la traduction du show, le décryptage et aussi l’analyse seront au programme.

Le sport aura aussi sa place pendant l’EA Play Live

Pas de panique pour les fans de foot, savez-vous déjà que le foot occupe aussi une énorme place dans le catalogue d’Electronics Arts ? Alors, les joueurs de FIFA peuvent déjà se réjouir, car des détails pour FIFA 2021 seront dévoilés pendant le show.