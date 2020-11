Tata Hexa roule 5 à 6 fois en raison de l’éclatement du pneu

Découvrez cet accident impliquant Tata Hexa qui a subi un éclatement de pneu, puis s’est renversé plusieurs fois, sauvant toujours la vie du passager.

Parmi toutes les voitures Tata, seuls Nexon, Altroz ​​et Tigor ont subi les crash tests NCAP. Leurs premières voitures incluent Hexa n’ont toujours pas reçu leurs étoiles. Cependant, en parlant de Tata Hexa, elle est connue comme l’une des voitures les plus fortes d’Inde. En voici un exemple et la raison pour laquelle nous pensons que c’est l’une des voitures les plus solides construites.

Cette Tata Hexa roulait à grande vitesse lorsqu’elle a soudainement fait face à une crevaison de pneu. La vitesse étant élevée, le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture et elle a roulé 5 à 6 fois. La vitesse était si élevée que la voiture a quitté la route avant de finalement s’arrêter sur ses roues. Dans tout cela, la voiture a également érigé et endommagé 5 sondages.

Une personne voyageait à l’intérieur de la voiture et il est sorti sain et sauf. La qualité de construction de Hexa est considérée comme très forte ici, car elle a réussi à braver ce lourd impact et que les piliers restent intacts. Tous les piliers sont en forme et même le toit n’est pas très endommagé. Des bosses sont visibles sur les ailes latérales et les portes.

Le châssis a été tordu et en raison de l’éclatement du pneu, une roue s’est complètement détachée. En outre, la partie avant n’a pas subi ces dommages et seul le pare-chocs est sorti. Une chose est certaine, la voiture peut être réparée et réparée dans son état d’origine. Certainement, la facture de réparation sera à Lakhs environ.

Une chose qui est inconnue est si les airbags ont été déployés ou non. Tata Hexa reçoit six airbags et cela ressemble à la variante haut de gamme. Le MPV a été arrêté actuellement en raison des normes d’émission BS6, mais sera bientôt lancé à nouveau avec un moteur conforme et quelques améliorations de fonctionnalités.