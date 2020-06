Tata Harrier contre BMW X1 Drag Race

Voici une vidéo de glisser rapide entre le Tata Harrier et le BMW X1. Les deux obtiennent cependant des moteurs diesel et sont même du même poids. Vérifiez à l’avance!

Tata Harrier est l’un des VUS les plus populaires en Inde. Poursuivant avec des looks inspirés de Land Rover et un attrait robuste, il est l’un des VUS les plus vendus au-dessus de 15 Lakhs. Voici une vidéo de la course contre le BMW X1 diesel, qui est le double de son prix et le double de sa qualité premium. Voyons qui est le gagnant.

https://www.youtube.com/watch?v=7VxpzW86ZYU

Comme vous pouvez le voir, Tata Harrier parvient à rester en tête pendant 20 à 30 secondes. Jusqu’à ce que les deux voitures soient dans leur deuxième vitesse, Harrier a une longueur d’avance mais avec une petite différence. Une fois le troisième rapport enclenché, BMW dépasse rapidement le Harrier et le laisse derrière par une énorme différence. Le résultat final est que la BMW X1 est la gagnante.

X1 et Harrier obtiennent tous deux un moteur turbo diesel de 2,0 litres. Cependant, c’est le pré-lifting Harrier qui produit 140 PS au lieu de 170 PS et 350 Nm sur le modèle actuel. Le X1, avec son moteur diesel, produit 190 ch et 400 Nm de couple maximal. Si nous avions eu le BS6 Harrier en course, la différence n’aurait pas été aussi grande.

Les deux VUS sont couplés à une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses en équipement standard. Fait intéressant, les deux ont également un poids à vide de 1650 kilogrammes. Dans ce cas, X1 a purement remporté la course sur la base de la puissance et du couple supplémentaires qu’il obtient. Dans la vidéo, le X1 que nous pouvons voir est assez ancien et pas le dernier modèle.

Le BS6 Harrier continue avec le même moteur mais produit plus de puissance. Il obtient également l’option d’une boîte de vitesses automatique à convertisseur de couple avec le MT à 6 vitesses. Avec le moteur mis à jour, le SUV bénéficie de petites améliorations cosmétiques, notamment de nouvelles couleurs, de nouvelles jantes en alliage et une conception de phares légèrement rafraîchie.

Les nouvelles fonctionnalités à bord incluent des roues en alliage plus grandes, un toit ouvrant panoramique, des essuie-glaces à détection de pluie automatique, un siège conducteur à 8 réglages électriques, un combiné d’instruments semi-numérique et plus encore. Les prix de Harrier commencent à Rs 13,69 Lakhs jusqu’à Rs 20,25 Lakhs (ex-showroom Delhi).