Jodie Comer et Joe Keery jouent un rôle nouveau dans Free Guy

Tony Shalhoub nous a donné un aperçu de ce que l’un de ses personnages les plus célèbres – un germaphobe renommé – serait en quarantaine. le Merveilleuse Mme Maisel acteur est apparu sur le nouveau Peacock Spectacle de variétés à la maison avec Seth MacFarlane hier (11 mai) et a repris son ancien rôle de Moine‘S Adrian Monk, un détective homicide obsessionnel-compulsif.

Sans surprise, Monk a du mal avec les nouvelles d’une pandémie mondiale sans remède connu et sans fin en vue. Dans un court clip pour le At Home Variety Show, Shalhoub s’est filmé en tant que Monk complétant sa routine de quarantaine. Il commence son segment en se lavant les mains de manière obsessionnelle sur l’air de «99 bouteilles de bière sur le mur», pour s’arrêter pour nettoyer le miroir et recommencer. Viennent ensuite des gants en plastique… et des chaussettes. Monk ne risque rien, allant même jusqu’à laver ses fruits au lave-vaisselle et récupérer le courrier avec des pinces, puis micro-ondes chaque morceau – si longtemps, les germes!

Shalhoub a également amené son ancien Moine costars pour le bit, qui apparaissent tous comme leurs personnages de l’émission sur le chat vidéo. «Monk, je déteste l’admettre, mais vous aviez raison», explique le capitaine Leland Stottlemeyer (Ted Levine). «Je veux dire, regardez-nous – tout le monde a peur des germes. Personne ne touche personne. » Randy Disher (Jason Gray-Stanford) est d’accord, ajoutant: « Je suppose que nous sommes tous moines maintenant. » À un moment donné, Stottlemeyer demande à Monk pourquoi il se tient si loin de son écran d’ordinateur portable pendant le chat. « Quoi, je suis à six pieds de là? » Dit Moine. On dirait qu’il pratique une forme extrême de distanciation sociale.

Shalhoub a mis fin au segment hors de son caractère, revenant comme lui-même pour révéler que lui et sa femme avaient contracté un coronavirus mais s’étaient complètement rétablis. « Ce fut quelques semaines assez difficiles », at-il dit. « Mais nous nous rendons compte que tant d’autres personnes l’ont fait et l’ont eu bien pire. »

Moine initialement diffusé sur le USA Network pendant huit saisons de 2002 à 2009, et Peacock est maintenant à la maison à toutes les huit saisons de l’émission. Regardez l’intégralité de Shalhoub Moine peu dans la vidéo ci-dessus.

