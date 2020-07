T-Mobile fabrique un appareil Android TV, voici un premier aperçu de sa télécommande

T'nb Câble tressé USB-C/USB-C droit 1 m

Pour recharger et synchroniser vos données sur vos appareils USB C. Câble tressé USB C vers USB C 3.1. #br/#Fabriqué en nylon avec double gaine tressée pour garantir sa robustesse.#br/#Vitesse de transfert 5 Gbits.#br/#Longueur 1 mètre. - Offre exclusivement réservée aux professionnels