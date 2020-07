Gaming : e-Football PES 2021 sera une mise à jour de l’édition 2020

Konami a confirmé que eFootball PES 2021 ne constituerait pas un grand pas en avant pour la franchise de football, en précisant que le jeu de cette année sera plutôt une mise à jour de la saison avec un prix plus abordable.

Konami annonce la mise à jour de la saison eFootball PES 2021, disponible à partir du 15 septembrehttps://t.co/sDD4E0f8bq July 17, 2020

Aujourd’hui, Konami a confirmé que eFootball PES 2021 sortira le 15 septembre sur PS4, Xbox One et PC via Steam pour 29,99 € / 24,99 £. Cette version du jeu comprendra les dernières mises à jour des clubs et de la saison ainsi que le contenu de l’UEFA Euro 2020.

Une édition pour mieux préparer le passage à la Next-Gen

En plus de l’édition standard du Season Update, Konami publie également des éditions spéciales Club sur les magasins numériques. Ces Club Editions auront des menus de marque, un kit exclusif, le contenu de myClub Squad et des joueurs de la série Iconic Moment Series.

Les clubs partenaires de cette promotion sont le FC Barcelone, la Juventus, Manchester United, le FC Bayern Munich et Arsenal FC. Le prix de ces éditions pour les clubs sera de 34,99 € / 29,99 £.

Un contenu hors norme

Jonas Lygaard, directeur principal du développement de la marque et des affaires chez Konami, a déclaré

« PES 2021 offre à nos joueurs un gameplay primé et toujours plus réaliste et les dernières données de la saison, ainsi que des équipes et un contenu totalement exclusifs, à un prix attractif. Je tiens à remercier ces joueurs et notre communauté dévouée pour leur soutien dans la transition vers le matériel le plus récent et un tout nouveau moteur qui redéfinira la simulation de football ».

La première version de PES sur PS5 et Xbox Series X sera eFootball PES 2022. Le jeu est en cours de développement mais ne sera pas testé avant la mi-2021 au plus tôt, en vue d’une sortie dans la seconde moitié de 2021.