Sylvester Stallone rejoint «  The Suicide Squad  », confirme James Gunn

Sylvester Stallone a rejoint le casting de « The Suicide Squad » de James Gunn, a déclaré samedi le réalisateur sur Instagram.

«J’adore toujours travailler avec mon ami @officialslystallone et notre travail aujourd’hui sur #TheSuicideSquad n’a pas fait exception», a écrit Gunn sur Instagram à propos du film, une suite de la sortie 2016 de DC Films de David Ayer «Suicide Squad». «Bien que Sly soit une star de cinéma emblématique, la plupart des gens ne savent toujours pas à quel point ce gars est un acteur incroyable.»

Lorsqu’on a demandé à mon fan si Stallone serait impliqué dans « The Suicide Squad », Gunn a confirmé, « Oui. »

Stallone a récemment révélé dans un post Instagram qu’il était sur le point de filmer une scène pour le film; cependant, il semble que le message ait été supprimé.

Comme TheWrap l’a rapporté pour la première fois, Gunn a écrit le scénario et aura une toute nouvelle vision de la propriété, dans laquelle les supervillains de DC sont recrutés par le gouvernement pour effectuer des missions secrètes trop sales pour Superman et Batman.

Le premier «Suicide Squad», qui mettait en vedette Will Smith et Margot Robbie, a rapporté près de 750 millions de dollars dans le monde sur un budget de 175 millions de dollars avant promotion et publicité. Le film a également lancé la version de Robbie’s Harley Quinn et Jared Leto sur The Joker. Mais ce n’était pas exactement un film aimé – il s’est avéré impopulaire auprès des critiques et des fans.

«The Suicide Squad», dont beaucoup espèrent offrir une correction de cap après le premier film, a été écrit et réalisé par Gunn et présente des acteurs du premier film avec quelques nouveaux ajouts. Margot Robbie revient dans le rôle de Harleen Quinzel alias Harley Quinn. Viola Davis revient en tant qu’opérateur gouvernemental des opérations sombres comme Amanda Waller, Joel Kinnaman revient en tant que Rick Flag, le chef de «The Suicide Squad», et Jai Courtney apparaît en tant que capitaine Boomerang. David Dastmalchian, Daniela Melchior, Pete Davidson, Nathan Fillion, Idris Elba et John Cena sont également à l’affiche.

