Ray Clemence, ancien grand gardien de Liverpool, décède à 72 ans – Football

in

Ray Clemence, l’ancien gardien de but de Liverpool, Tottenham et Angleterre, est décédé. Il avait 72 ans.

La Fédération de football a confirmé la nouvelle dimanche. Clemence vit avec un cancer avancé de la prostate depuis 2005.

Clémence, l’un des plus grands gardiens anglais de sa génération, a remporté trois Coupes d’Europe et cinq titres de champion de haut niveau lors d’un passage chargé de trophées à Liverpool.

L’actuel manager de Liverpool, Jürgen Klopp, a salué Clémence comme «l’une des pierres angulaires» sur lesquelles le succès du club avait été construit.

« C’est un moment extrêmement triste pour tous ceux qui sont associés au Liverpool FC et nous, en tant qu’équipe et direction actuelle, envoyons tout notre amour à la famille », a déclaré Klopp à liverpoolfc.com. «Nous ne devons jamais oublier que ce sont de grands joueurs qui forment de superbes équipes et clubs.»

Clemence a fait 61 apparitions en Angleterre et était un rival pour le maillot n ° 1 avec Peter Shilton, qui a accumulé 125 sélections.

Les joueurs anglais porteront désormais des brassards noirs lors de leur match de Ligue des Nations en Belgique dimanche soir et rendront hommage à Clémence avant le match de mercredi contre l’Islande à Wembley.

Signature de 18000 livres (23000 dollars) de Scunthorpe par Bill Shankly, Clemence était un membre clé de l’équipe de Liverpool qui a dominé l’Europe entre 1977 et 1981, et a également remporté deux Coupes UEFA, une FA Cup et la Coupe de la Ligue.

À Tottenham, qu’il a rejoint en 1981 à l’âge de 32 ans pour une somme de 300 000 livres (390 000 dollars), il a remporté une autre Coupe UEFA et FA Cup.

L’ancien manager de l’Angleterre Sven-Goran Eriksson, pour qui Clemence était entraîneur des gardiens de l’équipe nationale, a rendu un hommage élogieux.

« En tant que joueur, il était l’un des meilleurs de tous les temps, travailler avec lui était fantastique, c’est pourquoi j’étais très désireux de le garder quand j’étais manager de l’Angleterre », a-t-il déclaré à Sky Sports.

Clémence laisse dans le deuil sa femme Veronica, son fils Stephen – un ancien joueur lui-même et maintenant entraîneur – et ses filles Sarah et Julie.

«Avec une grande tristesse, nous vous écrivons pour vous faire savoir que Ray Clemence est décédé paisiblement aujourd’hui, entouré de sa famille aimante», a déclaré un communiqué de la famille Clemence.

«Après avoir combattu si durement, pendant si longtemps, il est maintenant en paix et ne souffre plus.

Liverpool a rendu hommage à son joueur en déclarant sur Twitter: «Nous sommes profondément attristés par le décès de l’un des plus grands gardiens de but de l’histoire, Ray Clemence. Les pensées de tout le monde au Liverpool Football Club vont à la famille de Ray et à ses nombreux amis.

Tottenham a tweeté: «Nous sommes profondément attristés d’annoncer le décès de l’ancien gardien légendaire Ray Clemence.»

Partager : Tweet