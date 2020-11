Qualcomm peut désormais vendre (certaines) puces de smartphone à Huawei

Qualcomm aurait confirmé qu’il pouvait fournir des puces à Huawei.

L’entreprise n’est autorisée à fournir des processeurs 4G qu’à la marque chinoise.

La semaine dernière, nous avons entendu des murmures pour la première fois selon lesquels Qualcomm avait reçu une licence pour fournir des processeurs de smartphone à Huawei. Malheureusement, les deux parties ont refusé de commenter le rapport à l’époque à la demande de Autorité Android.

Maintenant, Qualcomm a confirmé à Reuters qu’il a en effet reçu le feu vert pour vendre des puces mobiles à la marque chinoise. Mais il y a une grosse mise en garde liée à la licence, car le fabricant de puces américain n’est autorisé à vendre des puces 4G qu’à l’entreprise.

« Nous avons reçu une licence pour un certain nombre de produits, dont certains produits 4G », a déclaré un porte-parole de Qualcomm cité par le fil de presse. Le représentant a confirmé que les produits 4G étaient liés aux appareils mobiles et a ajouté que Qualcomm avait encore plus de demandes de licence en attente d’approbation.

Qu’est-ce que cela signifie pour Huawei?

Il n’y a pas de mot sur les processeurs 4G spécifiques que Qualcomm est en mesure de vendre à Huawei, mais cela pourrait toujours aider la marque chinoise à renforcer son portefeuille de téléphones.

Huawei n’est pas étranger aux chipsets Qualcomm, les ayant utilisés dans ses smartphones bas de gamme et milieu de gamme avant l’interdiction commerciale américaine. Nous nous attendons donc à ce que le fabricant chinois adopte cette fois la même approche. Après tout, les partenaires de fabrication de puces de Huawei tels que TSMC n’ont pas été autorisés à traiter avec l’entreprise, ce qui signifie qu’elle ne peut plus fabriquer ses processeurs Kirin en interne.

On ne sait pas ce que ce dernier développement signifie pour les téléphones phares de la société, qui utilisent des processeurs Kirin compatibles 5G depuis un certain temps maintenant. Huawei avait précédemment confirmé que la série Mate 40 serait le dernier produit phare alimenté par un chipset Kirin. Donc, vraisemblablement, la société devra soit utiliser des puces MediaTek stockées, soit se tourner vers les puces 4G moins performantes de Qualcomm si elle veut sortir des produits phares en 2021.

Quoi qu’il en soit, ces dernières nouvelles signifient toujours que Huawei pourrait être en retrait en 2021, les réseaux 5G continuent à apparaître et les téléphones baissent de prix.

