Suzuki Jimny: période d’attente de 1,5 an au Japon, lancement en Inde affecté?

La période d’attente de Suzuki Jimny a augmenté jusqu’à 1 an et demi au Japon, ce qui donne la possibilité que le SUV soit retardé en Inde.

Suzuki Jimny a acquis une appréciation mondiale pour ses capacités tout-terrain et ses dimensions compactes. Il est également très populaire dans les pays européens, au Japon et en Inde. Cependant, nous ne l’avons pas encore compris. En raison de l’épidémie de coronavirus, l’industrie automobile du monde entier a été affectée. Principalement, les productions ont été fermées pendant plus d’un mois, ce qui a mis le Jimny en difficulté.

La période d’attente pour le tout-terrain a grimpé jusqu’à 1 an et demi au Japon. Lors de son premier lancement, le Japon et l’Europe ont connu la même période d’attente. Donc, si vous réservez une fois Jimny au Japon maintenant, vous pourriez l’obtenir d’ici la fin de 2021.

Cela pose également la question de savoir si le lancement en Inde en sera ou non affecté. Tout d’abord, le Jimny pour le Japon sera différent de celui de l’Inde. Nous obtiendrons une version 5 portes au lieu d’une version 3 portes. De plus, les spécifications indiennes seront fabriquées à l’usine de Maruti au Gujarat, entièrement à partir de zéro.

Il a été rapporté que Maruti pourrait bientôt commencer à fabriquer le Jimny en Inde, qui comprendra la version 3 portes pour l’exportation et la version 5 portes pour la vente en Inde. Si cela fonctionne réellement, le Jimny sera probablement retardé pour notre marché. Plus tôt, Maruti allait lancer le Jimny en novembre de cette année.

Sous le capot, Jimny arbore le même moteur à essence à quatre cylindres de 1,5 litre qui est actuellement disponible sur d’autres voitures Maruti. Le moteur est bon pour 104 PS et 138 Nm de couple de pointe, tout en étant associé à un MT à 5 vitesses et à un AT à 4 vitesses. Au Japon, c’est une voiture KEI avec juste un moteur 658cc qui est bon pour 64 PS.

En Inde, il remplacera le Maruti Gypsy qui est désormais abandonné. En termes de prix, attendez-vous à ce que le Jimny soit sous le Vitara Brezza. Sa fourchette de prix attendue pourrait commencer à Rs 8 Lakhs jusqu’à Rs 10 Lakhs, max. Maintenant, nous avons un concurrent digne pour le Mahindra Thar qui arrive bientôt, mais sans moteur diesel.