Une autre grande attente de l’adaptation de la BBC est à venir – / Film

Avons-nous vraiment besoin d’un nouveau De grandes attentes adaptation? Probablement pas, mais tant que la BBC continue de recycler ses costumes, nous continuerons à obtenir plus d’adaptations des romans de Charles Dickens. Cependant, l’adaptation récemment annoncée de la BBC De grandes attentes a un écrivain qui pourrait donner au classique Dickens un côté graveleux. Steven Knight, mieux connu pour avoir créé l’élégant drame de gangsters du XXe siècle Peaky Blinders, s’apprête à écrire et à produire en direct l’adaptation en série limitée en six parties de BBC One / FX de De grandes attentes suite au succès de son sombre 2019 Un chant de noel.

La date limite signale que Steven Knight retrouve son Tabou et Un chant de noel collaborateurs pour développer une nouvelle adaptation d’un autre classique de Charles Dickens. Knight écrit et produit une adaptation de la série limitée BBC One / FX en six parties de De grandes attentes, l’histoire de la maturité de 1860 d’un orphelin nommé Pip. Ridley Scott, Tom Hardy, Dean Baker, David W. Zucker et Kate Crowe figurent parmi les producteurs exécutifs les plus en vue de Knight’s De grandes attentes.

Cette nouvelle fait suite à l’adaptation réussie de Knight Un chant de noel l’année dernière avec un Guy Pearce très méchant. Knight réinvente le classique de Noël comme un «film d’horreur sombre et cauchemardesque», tel que décrit par Chris Evangelista de / Film, suggère que son point de vue sur De grandes attentes peut avoir un peu d’avance par rapport aux itérations précédentes. Bien que Knight soit un fan avoué de Dickens, il a également une approche stylisée, hypermasculine et hyperviolente des drames d’époque – Peaky Blinders étant le premier exemple. Alors que vous pouvez généralement vous attendre au même vieux drame costumé étouffant de la série BBC, comme le récent BBC / PBS 2011 De grandes attentes minisérie, l’implication de Knight et ses travaux passés suggèrent que nous pourrions voir une rotation plus granuleuse sur le classique. Cela et le partenariat entre la BBC et le réseau câblé FX plus poussant sur les enveloppes, plutôt que le PBS plus modéré, me font – enfin – de grandes attentes pour la série.

«Adapter le travail de Dickens est un plaisir. j’ai choisi De grandes attentes comme le prochain travail à apporter à l’écran non seulement à cause des personnages intemporels, mais aussi à cause de l’histoire très opportune. Une histoire de mobilité de classe et d’intransigeance de classe, racontée à travers un récit à la première personne intensément émotionnel et personnel. En tant que fils d’un forgeron moi-même, le parcours de Pip de la forge dans la société est très spécial pour moi », a déclaré Knight dans un communiqué.

Eric Schrier, président de FX Entertainment, a ajouté: «FX est honoré de commencer le prochain chapitre de sa collaboration avec Steven Knight, Ridley Scott, Tom Hardy et leurs équipes alors qu’ils se réunissent pour cette adaptation moderne de Charles Dickens» De grandes attentes. Leur première adaptation Dickens, Un chant de noel, a été un grand succès tant sur le plan créatif que commercial. Nous tenons à remercier nos partenaires de la BBC, Scott Free et Hardy Son & Baker pour leur soutien et nous avons hâte de travailler sur ce projet. «

Production sur De grandes attentes ne devrait pas commencer avant l’année prochaine.

