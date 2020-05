Suzuki Jimny contre Renault (Dacia) Duster Off-Roading Challenge

Voici une vidéo où vous pouvez voir deux biggies dans le cercle du tout-terrain, y compris Suzuki Jimny et Renault (Dacia) Duster qui s’affrontent.

La quatrième génération de Suzuki Jimny a acquis une immense popularité dans le monde en très peu de temps. Un petit SUV boxy avec une belle apparence et un prix abordable est recherché par beaucoup. Sur les marchés internationaux, il existe un autre tout-terrain compétent et abordable. C’est le Dacia Duster ou notre propre Renault Duster.

Dans les pays européens, les deux VUS coûtent moins de 20 000 livres, ce qui en fait les options les moins chères et les meilleures. Nous n’avons pas encore obtenu le Jimny en Inde, mais le prix devrait se situer entre Rs 8 et 10 Lakhs. Dans cette vidéo, vous pouvez voir les deux VUS passer par quelques tests avant de savoir lequel est le plus digne.

Tout d’abord, Suzuki Jimny est relativement plus petit et est livré avec une suspension plus flexible. Le Jimny de spécification mondiale obtient 4 roues motrices, un contrôle de descente en côte, un contrôle de la traction et une boîte de transfert à faible portée. Là-bas, il est construit sur un châssis à échelle avec essieu à 3 bras et suspension à ressort hélicoïdal. Cependant, nous n’obtiendrons pas ces fonctionnalités dans la Jimny spécifiée en Inde.

Quant au Duster, il bénéficie également des dernières traction intégrale, antipatinage et contrôle de descente. Comparé au Jimny, les angles d’approche et de départ du Duster ne sont pas si impressionnants. Là où Jimny parvient à surmonter un gros obstacle, Duster pourrait bien se faire gratter le fond.

Alors que vous vous dirigez vers la fin de la vidéo, vous obtiendrez le verdict selon lequel Jimny est plus adapté pour le tout-terrain. Cependant, Renault (Dacia) Duster se présente comme une meilleure voiture en ce qui concerne également votre conduite régulière. L’orateur dit que Jimny a de nombreux défauts en ce qui concerne votre conduite sur route. En outre, Duster a un moteur diesel coupleux tandis que Jimny est accompagné d’une humble unité à essence.

Maruti devrait lancer le Jimny vers la fin de cette année ou au début de 2021. Il obtiendra le même moteur à essence à quatre cylindres de 1,5 litre de spécification mondiale qui produit 104 BHP. Contrairement à la version 3 portes sur les marchés mondiaux, la spécification indienne sera une version 5 portes.