4 matchs bruts WWE définis pour ce soir pour vous endormir

WWE Monday Night Raw revient avec un autre nouvel épisode ce soir sur le réseau USA, et la WWE a déjà révélé quatre des affrontements auxquels nous pouvons nous attendre pour la marque rouge Argent à la banque spectacle à la maison. Vous savez que vous regarderez parce que les habitudes sont difficiles à briser. Lequel de ces matches est le plus susceptible de vous faire somnoler pendant que vous faites à moitié attention à Brut tout en jouant sans réfléchir avec votre téléphone? Nous avons les chances ci-dessous.

Ricochet et Cedric Alexander va prendre Shane Thorne et Brendan Vink dans un sens Brut match de tag mettant en vedette quatre concurrents qui n’échapperont jamais au milieu de la scène de la WWE. Oui, c’est dommage car tous sont de bons interprètes, mais c’est comme ça que ça fonctionne à la WWE. De tous, Richochet a probablement eu les meilleures chances de le faire, il y a peut-être environ six mois, mais ce temps est passé. Donc, bien que cela soit probablement un match techniquement compétent (dans les limites de la structure de la WWE), est-ce vraiment important s’il n’y a pas de réels enjeux? Même ainsi, toute l’action de vol à haute altitude et les tremblements de caméra qui l’accompagnent sont probablement suffisants pour garder les téléspectateurs éveillés. Si vous allez vous assoupir pendant celui-ci, ce sera probablement pendant l’une des multiples pauses publicitaires insensément insérées dans le match.

Chances de vous endormir: 1/4

Champions par équipe de Raw Tag Les bénéfices de la rue prendra la Viking Raiders dans une correspondance de balise non-titre sur Brut ce soir. Bien que cela n’ait pas encore été annoncé, ces équipes se feront vraisemblablement face à Argent à la banque dans un match de titre. Alors pourquoi, vous vous demandez peut-être, affronteraient-ils moins d’une semaine plus tôt? C’est la réservation de silo WWE à son meilleur. Puisque nous savons déjà quel sera le résultat de ce match, pourquoi se donner la peine de tout avoir? Peut-être que la réponse vous viendra dans vos rêves après vous être assoupi.

Chances de vous endormir: 1/2

La WWE organisera un match gantelet le Brut pour Apollo Crews ‘ Argent à la banque place de match de ladder, puisque Crews a été « blessé » la semaine dernière et retiré du match. Quel midcarder gagnera une chance de participer au match qui a déjà été tourné la semaine dernière? Est-ce vraiment important quand Baron Corbin est définitivement parti avec le Argent à la banque contrat dimanche?

Chances de vous endormir: 1/3

Champion de la WWE Drew McIntyre met son titre en jeu contre Seth Rollins à Argent à la banque, mais sur Brut ce soir, McIntyre ne met rien en jeu contre le laquais de Rollins, Buddy Murphy. Ce match se termine de deux manières: Seth Rollins interfère pendant le match et lui et Murphy ont battu McIntyre pour mettre fin au spectacle, ou Seth Rollins interfère après le match et lui et Murphy ont battu McIntyre pour mettre fin au spectacle. Mais vous dormirez certainement d’ici là dans les deux cas.

Chances de vous endormir: 1/1

Raw commence à 20 h 00 (heure de l’Est) aux États-Unis ce soir. Essayez de faire une sieste à l’avance afin de pouvoir terminer le plus possible l’émission.

