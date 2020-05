Superman vs Black Adam: Le Superman d’Henry Cavill bat Black Adam dans un Fan Art

Les confrontations entre les super-héros deviennent un véritable fantasme pour les fans de film fantastique et de science-fiction. Si vous avez déjà imaginé un combat entre un Superman incarné par Henry Cavill et Black Adam, ce Fan Art vous impressionnera sûrement.

Comme beaucoup de personnages de super-héros, ceux de Superman et de Black Adam attirent toujours l’attention du public. Un fan imagine à quoi ressemblerait le combat entre Superman et Black Adam. Le résultat est spectaculaire.

Depuis quelques mois, le doute s’installe chez le public par rapport à la suite de Superman, notamment le retour de Cavill pour le rôle du Kryptonien. Le projet semblait tomber à l’eau. Cependant, l’annonce sur la négociation d’Henry Cavill pour retourner dans le DCEU (Univers Cinématographique DC) a redonné de l’espoir aux fans.

Du côté de Black Adam, L’acteur Dwayne «The Rock » Johnson prévoit du lourd. Comme il incarnera le personnage de l’anti-héros, il se prépare activement pour surpasser les super-héros de DC. Il sera un adversaire redoutable pour Superman et Batman.

Un Fan Art impressionnante

Les fans de Superman et autres super-héros de DC débordent parfois d’imaginations. Ils arrivent à créer des œuvres surréalistes auxquelles les créateurs des personnages en question n’ont même pas songé. Tel est le cas pour ce Fan Art qui illustre une confrontation entre Henry Cavill en Superman et Black Adam.

L’œuvre montre un Superman en pleine forme qui démontre sa puissance face à un Black Adam effondré et complètement écrasé.

Ce Fan Art ne plaira sûrement pas aux fans de Black Adam. Cela n’empêche qu’une confrontation entre Superman et lui serait un combat sans précédent. Effectivement, ils comptent parmi les grands super-héros de DC et développent chacun des super pouvoirs exceptionnels.

Cavill à nouveau dans la peau de Superman, le doute s’estompe

Il y a quelques mois, le public avait quelque peu perdu espoir quant à l’avenir de Superman. En effet, Cavill était assez perplexe par rapport à son retour dans le DCEU. L’annonce d’Amy Adams selon laquelle il se focalisait sur la série The Witcher n’a pas arrangé les choses. Étant donné les circonstances, l’avenir de Cavill dans la peau de Superman a été au point mort.

Cependant, Cavill négocie pour reprendre sa place en tant que Superman dans le DCEU. La maison de production pourrait accepter sa demande. Le ou les films dans lesquels il apparaîtra et portera la cape rouge ne sont pas encore définis.

Ce qui est sûr, c’est qu’il n’aura pas le rôle de Superman dans Man of Steel 2.

L’apparition de Superman dans Shazam 2 est une possibilité, car il a déjà fait un caméo dans Shazam 1. D’ailleurs, c’est peut-être la raison qui a poussé le fan du dernier fils de Krypton à imaginer cette scène et réalisé ce Fan Art exceptionnel. Ce serait peut-être un très bon moyen pour Cavill de réparer le flop de « Justice League ».

Black Adam, un film prometteur

En raison de la crise sanitaire mondiale, le tournage de Black Adam a été retardé. Son lancement commencera cet été. Vous devez donc patienter encore un peu avant de pouvoir profiter de l’affrontement entre Shazam et Black Adam.

Cela fait plus de 5 ans que le projet a été élaboré. Actuellement, le projet bouge. Sur son compte Instagram, Dwayne Johnson a annoncé que Black Adam sera disponible dans les salles à partir du 22 décembre 2021.

En attendant le tournage, « The Rock » se prépare ardemment et promet du lourd. Selon lui, tout le monde ne peut pas se mettre dans la peau de Black Adam, un personnage puissant et rebelle. Pour l’incarner, Dwayne travaille à fond et prend son entraînement très au sérieux. Il apprécie d’être dans la peau de Black Adam et accorde une grande confiance en ce personnage.

Rappelez-vous qu’en novembre 2019, il avait fait une déclaration sur Black Adam. Il a déclaré que ce personnage « est béni par une magie lui conférant des pouvoirs égaux à ceux de Superman, cependant, lui ne suit pas les règles. Il n’a pas de limite. C’est un super-héros rebelle, unique dans le genre, qui sera prêt à faire ce qui est juste pour le peuple, mais à sa manière. Vérité et justice, à la façon de Black Adam ». Il a aussi ajouté : « Ce rôle est très éloigné de ceux que j’ai campé dans ma carrière et suis reconnaissant de débuter ce voyage ».