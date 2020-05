Voici la liste des 5 meilleurs VUS automatiques essence économes en carburant que vous pouvez acheter maintenant dans le budget de Rs 10 Lakhs à Rs 20 Lakhs.

Alors que de plus en plus de personnes préfèrent les moteurs diesel pour aller avec leurs SUV souhaités, le ratio penche toujours vers les moteurs à essence. De plus en plus d’acheteurs préfèrent encore les VUS essence aux diesel. Voici donc la liste des 5 meilleurs VUS essence essence économes en carburant que vous pouvez acheter en Inde dès maintenant.

Top 5 des VUS automatiques à essence économes en carburant que vous pouvez acheter en 10-20 Lakhs

1. Hyundai Creta – 16,9 kmpl

Creta est le SUV automatique à essence le plus économe en carburant que vous pouvez acheter dans ce budget. Il obtient un moteur à essence NA quatre cylindres de 1,5 litre qui produit 115 ch et est accouplé à une boîte de vitesses CVT. Son moteur turbo-essence de 1,4 litre produit également les mêmes chiffres de kilométrage, ce qui en fait un meilleur achat. Creta Turbo est couplé à un DCT à 7 vitesses. Les prix commencent à Rs 9,89 Lakhs jusqu’à Rs 17,20 Lakhs.

2. Kia Seltos – 16,5 kmpl

Kia Seltos avec les mêmes moteurs et options de boîte de vitesses est légèrement moins économe en carburant que la Creta. Il va avec le même moteur à essence de 1,5 litre, produisant 115 ch. Seltos Turbo offre également le même rendement énergétique que celui du moteur à essence. Cependant, avec Seltos Turbo, vous avez la possibilité de choisir un MT à 6 vitesses ou un DCT à 7 vitesses. Il est au prix de Rs 9,69 Lakhs jusqu’à Rs 17,29 Lakhs.

3. Volkswagen T-Roc – 15,5 kmpl

C’est le SUV le plus cher de cette liste et également parmi les plus puissants. Le T-Roc est équipé d’un moteur TSI turbo-essence de 1,5 litre qui produit 150 ch et 250 Nm de couple maximal, couplé à une DSG à 7 vitesses en standard. En raison de sa technologie de cylindre active, le système arrête automatiquement deux cylindres lorsqu’une puissance excessive n’est pas requise. T-Roc est au prix de Rs 19,99 Lakhs avec une seule variante.

4. Nissan Kicks – 14,3 kmpl

Nissan vient de lancer le Kicks conforme BS6 avec continue avec son moteur à essence de 1,5 litre plus tôt et obtient un nouveau moteur à essence turbo de 1,3 litre 153 PS. Kicks est le plus puissant et le moins cher de cette liste. Ses deux moteurs produisent le même kilométrage. De plus, les deux moteurs sont accouplés à une boîte de vitesses CVT. Les prix des coups de pied commencent à Rs 11,84 Lakhs à Rs 14,15 Lakhs.

5. MG Hector – 14 kmpl

Le dernier de cette liste est le MG Hector. En fait, offrant le kilométrage le plus bas, mais il est nettement plus grand que tous. En fait, Hector était attaché au poste avec Compass, qui offre également les mêmes 14 kmpl. MG Hector obtient un moteur turbo essence de 1,5 litre qui produit 143 ch et est accouplé à un DCT à 7 vitesses. Les prix commencent à Rs 13,88 Lakhs à Rs 17,43 Lakhs (tous les prix hors showroom).