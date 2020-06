Superhero Bits: Evan Peters rumeur pour l’apparence de ‘WandaVision’, Spider-Man rejoint les manifestations de New York et plus

Lequel DC’s Legends of Tomorrow acteur a quitté le spectacle dans la finale de la saison? Quel personnage avait une scène d’ouverture plus étendue dans Suicide Squad? Volonté X Men star de la franchise Evan Peters apparaître comme Mercure dans WandaVision? Y a-t-il une romance possible entre Diane et guépard dans Wonder Woman 1984? Qui d’autre a jeté son chapeau dans le ring pour jouer La lanterne Verte? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Pour vos enfants curieux de savoir Homme chauve-souris, voici un aperçu des célèbres véhicules Le Chevalier Noir a.

Spawn star Michael Jai Whitnous aimerions avoir la chance de jouer John Stewart version du La lanterne Verte.

Artiste Pablo Ruizz imaginé ce que ce serait si Emma Stone joué Spider-Gwen sous forme d’action en direct.

DC Legends Of Tomorrow perd Maisie Richardson-Sellers, qui a dépeint Charlie dans l’émission.

Stargirl nous donne un nouveau regard sur Chat sauvage dans la nouvelle promo du quatrième épisode à venir de la première saison.

Agents du SHIELD La star Chloe Bennet adorerait jouer à Quake dans un film d’équipe de super-héros féminin MCU.

Dieu de la guerre directeur artistique Raf Grassetti imaginé quoi Coeur de pierre pourrait ressembler si elle entrait dans le MCU.

Le remake de Hellboy quittera HBO Max le 30 juin, alors regardez-le avant si vous êtes si désespéré.

