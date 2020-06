Damien Cook, la prostituée de South Sydney, prête à se battre avec ‘Federer’ Smith

Damien Cook appelle ses collègues des attaquants du sud de Sydney à prendre feu alors qu’il affronte le soi-disant Roger Federer de la LNR vendredi soir.

Avec Cook qui fera ses débuts dans l’État d’origine de NSW en 2018, l’année après la retraite de Cameron Smith de la ligue de rugby représentative, il n’a jamais eu la chance de verrouiller les cornes sur les plus grandes scènes du jeu avec l’ancien capitaine du Queensland et de l’Australie.

Mais il savoure la chance de se faire rembourser au parc AAMI lorsque les Rabbitohs affrontent Melbourne avec les deux tenues lourdes qui viennent de perdre après la reprise de la compétition.

« Ce n’est pas une tâche facile d’aller là-bas à Melbourne et nous avons eu des problèmes là-bas, des défaites difficiles en demi-finale là-bas dans des matchs serrés », a déclaré Cook à NRL 360.

Damien Cook des Rabbitohs passe le ballon au tour 2. (Getty)

Josh Hodgson, le rusé de Canberra, a dominé Smith lors de la victoire 22-6 des Raiders sur la tempête samedi dernier et Cook soupçonne le skipper de Melbourne, âgé de 36 ans, de critiquer les critiques affirmant qu’il n’est plus le premier talonneur du code.

« Il n’est jamais parti », a déclaré Cook.

« De grands joueurs comme ça, vous les voyez dans tous les sports – Roger Federer et que, même à un âge avancé, ils jouent toujours de leur mieux et c’est pourquoi ils sont considérés comme les meilleurs dans leur position et vous ne l’écririez certainement pas. pas du tout.

« Mais j’aime relever le défi d’affronter les meilleurs du jeu et je l’ai placé là-haut comme l’un des meilleurs joueurs à jouer mais certainement le meilleur talonneur.

« Donc, j’aime toujours me heurter à lui parce que tu veux te comparer aux meilleurs. »

Cook compte sur ses coéquipiers de Rabbitohs pour l’aider à prendre le dessus sur Smith.

« Donc, j’espère que les garçons pourront obtenir un bon élan vers l’avant et, quand nous aurons ces rapides jeux de balle, c’est à moi de choisir mes temps et de ne pas trop jouer ma main et de simplement tenter ma chance », a-t-il déclaré.

« Et, quand je le fais, je me recule pour courir. »

Alors que Cook s’est déclaré prêt à partir après avoir subi une blessure au coude lors de la défaite de vendredi 28-12 contre les Roosters de Sydney, il a douté de la probabilité que James Roberts joue malgré que l’entraîneur des Souths Wayne Bennett ait nommé son centre de frappe sur un banc allongé.

« Je ne pense pas qu’il jouera cette semaine », a déclaré Cook.

« Je sais que Wayne lui laisse juste prendre le temps dont il a besoin et, chaque fois qu’il est prêt, il doit simplement le faire savoir à Wayne et je suis sûr qu’il sera de retour. »

