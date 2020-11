Super Nintendo World First Look, date d’ouverture révélée – / Film

Ça se passe: Monde Super Nintendo à Universal Studios, le Japon a fixé une date d’ouverture pour février 2021, révélant le premier regard sur les nouvelles attractions, y compris un tour de Mario Kart et un omnimover Yoshi, ainsi que des fonctionnalités intéressantes telles que la technologie portable, les jumelles de réalité augmentée, etc. Découvrez ci-dessous les premières images et vidéos de Super Nintendo World.

Premier coup d’œil sur Super Nintendo World

Suite à l’ouverture en octobre du Mario Café et un magasin de marchandises attenant dans la région d’Hollywood, Universal Studios Japan a repoussé la date d’ouverture officielle de Super Nintendo World pour 4 février 2021.

C’est officiel! Le tout premier #SuperNintendoWorld devrait ouvrir le 4 février à Osaka, au Japon! J’ai eu un aperçu de première main et je peux confirmer que le tour de Mario Kart utilise des casques AR mais qu’il est SUR RAILS. Donc pas de chute de Rainbow Road? ? Fil complet ci-dessous? pic.twitter.com/IIz3uuIQF7 – Kurumi Mori (@rumireports) 30 novembre 2020

L’attraction Mario Kart, selon le journaliste de Bloomberg Kurumi Mori, s’appelle «Koopa’s Challenge» et est située à l’intérieur du château de Bowser (Koopa est le nom de Bowser au Japon, ce qui suggère que le manège pourrait avoir un nom différent lors de son ouverture en Floride et en Californie). Le château est décrit comme étant décoré avec «des murs, des portes, des bannières, des plafonds, des lumières et une statue géante de Bowser. Les visiteurs voient tout cela et une salle des trophées en faisant la queue pour la balade », écrit Mori. Nous pouvons voir cette statue géante sur l’une des photos ci-dessus publiées par Universal Studios Japon, en haut d’un escalier intimidant recouvert de tapis rouge, ainsi que de la salle des trophées susmentionnée. Les photos publiées montrent également une image conceptuelle de l’agrandissement du parc à thème terminé.

Mori rapport confirme également l’utilisation de casques AR sur le parcours de Mario Kart, chaque pilote «doté d’un casque mince avec une visière, vraisemblablement pour AR. Chaque Mario Kart a 4 sièges et chaque siège a un volant. Le kart est définitivement sur rails mais les coureurs ont un certain contrôle. Ils collectent également des objets et «lancent des obus» sur d’autres karts. »

Le trajet emmène les invités à travers le château de Bowser et à travers différents niveaux directement à partir des jeux vidéo, y compris une zone de lave, une zone sous-marine, une zone fantasmagorique, Rainbow Road, et plus encore. Le cours utilise une combinaison de RA, de cartographie de projection et d’autres technologies pour une expérience complètement immersive. Vous pouvez voir plus d’images de l’attraction ci-dessous.

Super Nintendo World est en préparation depuis des années et a fait face à de nombreux revers et retards, dont le dernier est dû à la pandémie de coronavirus en cours. L’expansion, qui a évidemment coûté environ 560 millions de dollars, devait initialement s’ouvrir à temps pour les Jeux olympiques de Tokyo, qui devaient débuter le 24 juillet 2020. Mais fin mars, les Jeux olympiques ont été repoussés à l’été 2021, en supprimant une partie de l’urgence pour le nouveau terrain d’ouvrir dans cette fenêtre. L’ouverture a ensuite été repoussée au printemps 2021, mais il semble que la construction de Super Nintendo World – qui comprend des attractions et des restaurants, y compris une attraction Yoshi lente et adaptée aux enfants – a été suffisamment rapide pour que le terrain puisse ouvrir début février.

L’extension Super Nintendo World devrait ouvrir à Universal Studios Japan le 4 février 2021.

