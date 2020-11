L’Inter Milan voulait signer Messi pour 250 millions d’euros en 2006

Lionel Messi était très demandé il y a de nombreuses années. En 2006, il aurait pu devenir le joueur le plus cher de tous les temps, comme l’a maintenant révélé l’ancien président du FC Barcelone, Joan Laporta.

Joan Laporta, ancien président du FC Barcelone, a révélé que l’Inter Milan souhaitait signer Lionel Messi pour 250 millions d’euros en 2006.

«Il y avait toujours des offres, en 2006 Massimo Moratti m’a donné [Inters damaliger Präsident, Anm.d.Red] 250 millions d’euros », a déclaré Laporta lors d’une conférence de presse dans le cadre de sa nouvelle candidature à la présidence du Barça.

Le père de Messi a alors demandé à Laporta ce qu’il ferait en tant que père, et la réponse de Laporta était sans équivoque: « Je lui ai dit qu’il valait mieux rester. »

Laporta a ajouté: « J’ai dit que nous allions construire une équipe avec laquelle il pourrait obtenir le plus grand succès possible et écrire l’histoire. J’ai vu son amour pour le club, la ville et le pays. »