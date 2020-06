Suite des combats destinés au parabellum – / Film

le John Wick univers va devenir un peu plus grand avec un spin-off dirigé par des femmes appelé Ballerine, et maintenant directeur de franchise Chad Stahelski a fourni une nouvelle mise à jour sur ce projet et quelques faits amusants sur la prochaine John Wick 4. Alors, enfilez votre meilleur costume, choisissez le Tick Tock Man, et rencontrez-nous ci-dessous pour lire les dernières mises à jour ci-dessous.



Mise à jour de John Wick 4

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Stahelski a révélé qu’il y avait quelques « thématiques qui se chevauchent » entre l’année dernière John Wick: Chapitre 3 – Parabellum (qui allait à l’origine être le dernier chapitre de l’histoire) et le prochain John Wick: Chapitre 4, mais qu’il a dû dépouiller le troisième film jusqu’aux «éléments essentiels» pour le faire fonctionner. Et maintenant, il vise à utiliser certaines de ces idées inutilisées dans la quatrième entrée.

«Il y avait deux séquences d’action que nous avions vraiment conçues, mais nous n’avions tout simplement pas de place pour elles», a-t-il déclaré. «Donc, nous les avons retirés du film. Et j’aimerais penser que 90% de ce que j’ai tiré, il y a une place dans John Wick 4 que je peux définitivement les réinsérer. «

Mise à jour de ballerine

John Wick: Chapitre 3 co-écrivain Shay Hatten écrit le script pour Ballerine, le premier spin-off de la franchise qui « se concentre sur une jeune femme assassin qui cherche à se venger des personnes qui ont tué sa famille ». Dans Parabellum, nous avons vu un aperçu de Anjelica HustonLe personnage du directeur dirige / entraîne une série de ballerines dans son académie, donc Huston pourrait vraisemblablement revenir pour ce film (et nous devinons John Wick lui-même, Keanu Reeves, pourrait également apparaître pour un caméo). Vivez librement ou mourrez et Rappel total directeur de remake Len Wiseman dirige, et Stahelski a fait une mise à jour rapide sur l’avancement du projet:

«Je ne sais pas exactement à quelle étape il en est, mais c’est quelque chose que je sais que Lionsgate, Thunder Road et moi-même aimerions voir se produire le plus tôt possible. Et d’après ce que j’ai entendu récemment, [Wiseman and Hatten have] ont un bon angle et ils se développent activement. «

Et pour ceux d’entre vous qui espèrent une certaine continuité en termes de conception d’action entre ces films, Stahelski dit que le Mèche norme sera maintenue dans Ballerine:

« Ayant [Wiseman] à bord et en approchant une partie de la conception de l’action dans une perspective légèrement différente, ce qui signifie que les décors, l’implication du personnage, comment et ce qu’il veut faire pendant les séquences d’action, le rendent un peu frais. Donc, nous ne nous copions pas seulement maintes et maintes fois avec du gun-fu ou quelque chose comme ça. Et parce que le personnage est différent, nous allons avoir une vision différente des choses. Mais en ce qui concerne le niveau, la compétence ou le style d’action? Oui. J’ai l’intention d’être là pour vous aider chaque fois que je le pourrai. Et notre équipe de 87 cascadeurs sera très activement impliquée pour aider Len dans tous ses besoins d’action. »

Après avoir connu un changement de date de sortie en raison de la pandémie de coronavirus, John Wick: Chapitre 4 va maintenant sortir en salles 27 mai 2022.

