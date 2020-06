Top 7 des voitures utilisées par les gardes du corps et les gars de la sécurité en Inde

Ce sont les 7 meilleures voitures utilisées par les gardes du corps et les gardes de sécurité de personnalités célèbres de l’Inde. Jetez un coup d’œil!

Toyota Fortuner

Fortuner pourrait bien être l’une des meilleures voitures en Inde en matière de fiabilité et d’utilisation à long terme. De nombreux politiciens, dont notre Premier ministre Narendra Modi, utilisent Fortuner comme voiture principale pour leurs gardes du corps. Avec sa construction solide et lourde, la plupart des gardes du corps ne peuvent être vus que sur le pied de lit.

Ford Endeavour

Ford Endeavour est le choix des voitures de sécurité par des personnalités très limitées, dont Mukesh Ambani. Habituellement, la troisième ou la quatrième voiture de ce convoi est l’Endeavour avant le lifting. Il offre une cabine très confortable, un moteur puissant et une solide qualité de construction. Endeavour pourrait être une option très chic.

Tata Harrier

Tata Harrier vient d’entrer dans la liste des voitures de sécurité et cela aussi deux Harriers Dark Edition. Il est utilisé par le Maharashtra CM Uddhav Thackeray comme sa voiture de sécurité principale. Cela met également en place l’initiative Vocal for Local en utilisant l’une des voitures indiennes les plus populaires à l’heure actuelle.

BMW X5

L’élégant BMW X5 est utilisé par de nombreuses grandes personnalités du pays. Alors que le PM Narendra Modi a le très vieux X5 dans son convoi, la dernière version de celui-ci peut être vue comme des voitures de sécurité de Mukesh Ambani. BMW X5 est l’un des VUS haut de gamme les plus populaires en Inde, surtout encore plus populaire que le X3 plus abordable.

Découverte Land Rover

La génération précédente Discovery est utilisée par Mukesh Ambani comme sa première et la plus importante voiture de sécurité. Le SUV coûte environ Rs 1 Crore et Ambani ne l’a pas seulement dans ses voitures de sécurité, mais est également un roturier dans la longue liste de voitures qu’il possède. Ici, vous pouvez voir l’Endeavour, le Discovery et le Range Rover Sport accompagnant sa Bentley Bentayga.

Mercedes G63 AMG

Qui aurait pensé que Mercedes G63 AMG pourrait devenir une voiture de sécurité. C’est une voiture de rêve pour beaucoup et vénérée par les amateurs de SUV du monde entier. Il s’agit du G63 de deuxième génération utilisant un V8 turbocompressé de 4,0 litres produisant 577 BHP!

Ambassadeur d’Hindoustan

Eh bien, cela devait figurer dans la liste des voitures utilisées par les gardes du corps. Au fil des décennies et encore aujourd’hui, de nombreux politiciens l’utilisent comme leur voiture de voyage. L’ambassadeur est utilisé par de nombreux politiciens à travers l’Inde dans leur convoi et est toujours utilisé dans les roadshows pour le jour de la République et le jour de l’indépendance.