Ahiru No Sora Episode 34: Alertes de sortie et de spoiler

Ahiru No Sora est l’un des streaming d’animation tendance actuellement. Cet anime sportif n’a jamais manqué d’impressionner ses téléspectateurs. L’anime n’est pas seulement limité au basket-ball et aux sports, mais il est bien plus que cela. L’anime nous donne un aperçu des aspects émotionnels ainsi que de la vie des gens, ce qui le rend différent des autres anime sportifs.

Si vous n’avez pas encore commencé à regarder cette émission, je suggère que c’est le bon moment. Utilisez ce temps de verrouillage et de loisirs pour le regarder. Ahiru No Sora est quelque chose que vous ne voulez pas manquer. Pour ceux qui regardent régulièrement l’anime, ce message est pour vous uniquement. Comme nous le savons, le 34e épisode à venir est prêt à sortir cette semaine. Par conséquent, nous vous avons apporté toutes les dernières mises à jour sur le prochain épisode.

Date de sortie: Ahiru No Sora Episode 34

La toute première fois que l’anime a été diffusé était le 2 octobre 2019. La saison principale se compose d’un total de 50 épisodes. Depuis ses débuts, jusqu’à maintenant, il a diffusé un total de 33 épisodes. Et le 34e épisode est le suivant dans la liste.

L’épisode 34 d’Ahiru No Sora sortira le 3 juin 2020 à 17 h 55, selon JST. L’anime suit un calendrier hebdomadaire pour la sortie de nouveaux épisodes. Chaque mercredi, un nouvel épisode sort.

Avant de poursuivre sur toute autre mise à jour concernant l’épisode à venir. Reprenons rapidement ce qui s’est passé dans l’épisode précédent.

Récap: épisode 33

Dans le dernier épisode d’Ahiru No Sora, nous avons vu des moments très amoureux entre Sora et sa mère. La mère de Sora lui demande comment il grandit. À quoi Sora répond, il a grandi de 30 centimètres. Elle vérifie également sa santé et lui demande s’il mange bien ou non.

Pour égayer Sora, sa maman lui donne un maillot du numéro 15. Elle lui demande également comment s’est passé son match précédent. À qui il ment qu’ils ont gagné le match, mais en réalité, ils ont perdu.

Le lendemain, Chiaki tente d’encourager différentes personnes du groupe en jouant avec lui. Les deux d’entre eux croient qu’ils n’ont jamais imaginé qu’ils pourraient perdre leur premier match, mais Chiaki leur donne une certitude en disant que de grandes origines sont basées sur ce qui est maintenant fait.

Momoharu se sent agacé par ce que Chiaki continue de dire. Chiaki s’est dirigé vers l’extérieur, et il regrette de perdre contre Shoji High par 104: 90 se concentre sur le temps supplémentaire. Sakamaki tente de persuader Natsume de rejoindre son groupe Yokohama High School pour monter au sommet avec lui, ou il gaspillera trois ans avec Kuzu high. Mmoharu essaie de fumer avec d’autres collègues pour éliminer la pression.

Aperçu de l’épisode 34 Ahiru No Sora

Un petit aperçu du prochain épisode pf Ahiru No Sora est disponible sur youtube. L’anime est disponible pour regarder sur Crunchyroll et HiDive.