STX s’installe rapidement et librement avec The Meg Writers et David Leitch – / Film

L’an dernier, réalisateur David Leitch (Blonde atomique, Deadpool 2) et producteur Kelly McCormick a lancé sa propre société de production, 87North. Le premier projet de l’entreprise, le film d’action Bob Odenkirk Personne, a récemment été reporté à février, mais aujourd’hui 87North a mis en place un nouveau film mystère basé sur l’amnésie appelé Rapide et lâche des écrivains de The Meg. Obtenez les détails ci-dessous.



Deadline rapporte que STX Entertainment et 87North se développent Rapide et lâche, un mystère / thriller d’action des écrivains Jon et Erich Hoeber (le Meg, Red, Red 2). Voici la description de l’intrigue:

« [[Rapide et lâche]suit un homme qui se réveille à Tijuana après avoir été laissé pour mort sans aucun souvenir. Alors qu’il suit une série d’indices pour découvrir son identité, il découvre qu’il a vécu deux vies différentes: l’une, en tant que Crime Kingpin à succès, entourée de belles femmes, de jouets coûteux et d’un style de vie somptueux, et l’autre en tant que clandestin Agent de la CIA, mais avec un salaire chétif, pas de vie de famille ou de famille et aucun piège de réussite. Le problème est qu’il ne se souvient pas lequel de ces deux personnages est sa véritable identité. «

Cela ressemble à un mélange de Vrais mensonges et Manivelle – donc naturellement, nous sommes extrêmement intrigués. On ne sait pas encore qui pourrait diriger ou jouer dans ce film, mais Leitch et McCormick serviront probablement de producteurs exécutifs aux côtés de 87North’s. Annie Marter, dont les crédits incluent Transcendance et Ne laisse aucune trace.

Il semble peu probable que Leitch saute derrière la caméra sur celui-ci, car son assiette est déjà assez pleine. Il est censé diriger un film d’horreur / d’action vampire appelé Amour éternel, ainsi que l’adaptation cinématographique du jeu vidéo La division, qui, avant que la pandémie de coronavirus ne mette Hollywood en pause, était en passe de se diriger vers Netflix après quatre ans de développement. Et la dernière fois que nous avons entendu, il était en pourparlers pour diriger un remake du film du classique de Bruce Lee Entrez dans le dragon, une adaptation cinématographique de la série télévisée des années 70 de David Carradine Kung Fu, et il y a peut-être même la possibilité qu’il soit encordé pour diriger Atomic Blonde 2 pour un service de streaming. Alors oui… il est plutôt occupé.

Quant aux frères Hoeber, ils ont déjà travaillé avec STX, en écrivant le scénario du film Dave Bautista Mon espion qui allait à l’origine dans les salles de cinéma, mais a maintenant été relégué à un début sur Amazon Prime Video en raison du coronavirus. Nous vous tiendrons au courant de celui-ci dès que nous en saurons plus.

