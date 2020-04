The Walking Dead partage un aperçu de Creepshow pour l’épisode de Cailey Fleming

Avec Frémirc’est Spectacle d’horreur animateur « The Creep » prêt à faire ses débuts AMC le lundi 4 mai, The Walking Dead se révèle non seulement être un « joueur d’équipe », mais aussi fièrement soutenir ce que le casting et le travail créatif en dehors de l’univers Walking Dead . Basé sur le film emblématique de 1982 écrit par Stephen King et réalisé par George A. Romero, Spectacle d’horreur mêle les craintes de la vieille école avec des thèmes modernes, s’avérant être une combinaison gagnante pour les fans d’horreur et une excellente nouvelle aux oreilles du producteur-showrunner Greg Nicotero (Les morts qui marchent).

L’anthologie d’horreur démarre fort ce lundi avec deux épisodes: « Gray Matter », avec une histoire de King (adapté par Byron Willinger et Philip de Blasi) sous la direction de Nicotero; et « The House of the Head », écrit par Josh Malerman (Boîte à oiseaux) et réalisé par John Harrison. Publié à l’origine en 1973 dans la collection King’s 1978 Ronde de nuit, « Gray Matter » se concentre sur les anciens Doc et Chef alors qu’ils bravent une tempête pour aller voir Richie, un père célibataire alcoolique, après avoir rencontré son fils terrifié au dépanneur local. Ensuite, « La Maison du Chef » nous présente Evie (Les morts qui marchent étoile Cailey Fleming), qui découvre rapidement que sa nouvelle maison de poupée pourrait bien être hantée. Voici un bref aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre, et une preuve supplémentaire pourquoi Fleming est un talent majeur avec une tonne de potentiel devant elle:

Voir ce post sur Instagram Le petit botteur de cul de # TWD fait peur aux #Creepshow de Greg Nicotero en première ce lundi Un post partagé par The Walking Dead (@amcthewalkingdead) le 28 avril 2020 à 14h19 HAP

Spectacle d’horreur la saison 1 comprend David Arquette (Crier films), Adrienne Barbeau (Le brouillard), Tobin Bell (Saw films), Big Boi (Scream: la série télévisée), Jeffrey Combs (Star Trek, réanimateur), Kid Cudi (Parents ivres), Bruce Davison (X Men), Giancarlo Esposito (Mieux appeler Saul), Dana Gould (Stan contre le mal), Tricia Helfer (Battlestar Galactica), et DJ Qualls (Surnaturel), et plus encore dans les adaptations d’histoires Stephen King, Joe Hill, Joe R. Lansdale, Josh Malerman, et d’autres. Les studios Make-up Effects KNB EFX du studio primé Oscar, BAFTA et Emmy de Nicotero servent de créateurs de créatures.

Spectacle d’horreur est produit par le Cartel avec Monster Agency Productions, Taurus Entertainment et Striker Entertainment: Stan Spry, Jeff Holland, et Eric Woods sont producteurs exécutifs du Cartel; Nicotero et Brian Witten sont producteurs exécutifs pour Monster Agency Productions; Robert Dudelson, James Dudelson, et Jordan Kizwani sont producteurs exécutifs de Taurus Entertainment; Russell Binder est producteur exécutif et Marc Mostman co-producteur exécutif de Striker Entertainment.

Le post The Walking Dead Shares Creepshow Preview pour l’épisode de Cailey Fleming est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.







