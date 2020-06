Studio Ghibli Film The Wind Rises arrive en numérique et Blu-ray en septembre

Film Studio Ghibli Le vent se lève arrivera aux services de streaming numérique le 1er septembre et sur Blu-ray le 22 septembre. La sortie est de GKIDS et Shout Factory. Il y aura également une version DVD autonome. Fondamentalement, quelle que soit la plate-forme sur laquelle vous pourriez souhaiter ce film, vous pourrez l’obtenir. Le vent se lève dispose d’une distribution de voix doublée avec Joseph Gordon-Levitt, John Krasinski, Emily Blunt, Martin Short, Stanley Tucci, Mandy Patinkin, et William H. Macy. Les caractéristiques spéciales sont un peu légères, mais la version est livrée avec un livret. Découvrez la couverture pour Le vent se lève au dessous de.

Le vent se lève Détails Blu-ray

« Le cinéaste de renom Hayao Miyazaki (Spirited Away) livre un chef-d’œuvre moderne avec cette exploration de la passion créative nominée aux Oscars® dans un monde hostile. Jiro Horikoshi est fasciné par l’aviation mais ne peut pas devenir pilote en raison d’un problème de santé. Tokyo en 1923, survivant au grand tremblement de terre de Kanto pour devenir un concepteur d’avion très accompli. Alors que les rumeurs de guerre s’intensifient, Jiro retrouve Nahoko, une jeune femme qu’il a rencontrée pendant le tremblement de terre des années plus tôt. Les deux tombent profondément amoureux, tout comme Nahoko tombe malade de la tuberculose.Inspiré par les visions de l’aéronaute italien Caproni, Jiro doit affronter dignement les tragédies montantes dans cette histoire épique d’amour et de persévérance.Tour artistique de tous les sens, The Wind Rises met également en valeur l’incroyable talent de voix de Joseph-Gordon Levitt, John Krasinski, Emily Blunt, Martin Short, Stanley Tucci, Mandy Patinkin et William H. Macy. «

Particularités:

Livret exclusif

* Storyboards de longue durée

* 10 ans avec l’épisode documentaire de Hayao Miyazaki

Derrière le microphone

Conférence de presse sur l’achèvement du film

Bandes-annonces originales

Spots TV

Le film Studio Ghibli est disponible en précommande directement auprès de Shout Factory dès maintenant, avant sa sortie en septembre.

