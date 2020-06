Les fenêtres de transfert peuvent s’ouvrir avant la fin de la saison

La FIFA World Football Association permet aux ligues d’ouvrir les fenêtres de transfert avant la fin de la saison en cours. L’association a déclaré jeudi que « des modifications temporaires du statut de joueur de la FIFA et des règles de transfert » avaient été approuvées.

Il s’agit, entre autres, du fait que la fenêtre de transfert d’été peut « se chevaucher » jusqu’à quatre semaines, la fin de la saison étant retardée par la crise de la couronne. Habituellement, la fenêtre s’ouvre le 1er juillet et donc après la fin des saisons.

Après plusieurs mois d’interruption de Corona, les meilleures ligues européennes d’Espagne, d’Italie et d’Angleterre recommencent. Les saisons devraient se terminer après le 30 juin.

En Allemagne, seule la relégation entre la Bundesliga et la 2e division et la 2e division et la 3e division est prévue pour juillet.

La France a été la première ligue à ouvrir sa fenêtre d’été le 8 juillet. La saison s’était terminée fin avril et le Paris Saint-Germain avait été déclaré champion.