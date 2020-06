Stranger Things: les créateurs de Stranger Things disent qu’ils «ont déjà une fin en tête».

Les créateurs de Stranger Things disent qu’ils ont déjà «une fin en tête». La saison 4 de Stranger Things tournait une fois que la nouvelle pandémie de coronavirus a forcé la production à s’arrêter, mais ils avaient terminé «la majeure partie de cette saison».

Pour le moment, Stranger Things an 4 reste prêt à débuter à un certain moment en 2021.Si vous deviez choisir un écran qui définit Netflix, et c’était la première série (de sorte que vous ne pouvez pas sélectionner The Office), il se peut ne serait pas une meilleure alternative que Stranger Things.

Rien d’autre sur le service n’a créé autant de discussions sur plusieurs saisons que la série d’horreur de science-fiction.

Tout le monde était désespéré d’avoir des nouvelles concernant l’avenir proche de Stranger Things depuis la fin de la saison 3 avec un cliffhanger.

Avec la production de la saison 4 arrêtée en raison de cette nouvelle pandémie de coronavirus, nous n’avons aucune idée une fois que nous aurons la possibilité de retourner à Hawkins, Indiana. Cette semaine, les frères Duffer – fondateurs et showrunners de Stranger Things – se sont assis avec Deadline pour parler du passé, du présent et de l’avenir de la série Netflix.

Si vous êtes un fan de la série, je vous recommande fortement de regarder la vidéo qui est complète au bas de ce guide, mais un élément du dialogue s’est démarqué, car Matt Duffer admet que la fin de l’émission a été décidée:

Nous comprenons la fin de cette série depuis un bon moment. Nous ne savions pas si elle irait au-delà de la saison 1, donc nous apprécions l’idée de la saison 1 qu’elle pourrait fonctionner essentiellement comme son morceau autonome, comme presque comme une série limitée, cependant, elle avait le potentiel d’aller au-delà. Et si cela devait aller au-delà, nous avions une idée de l’endroit où cela irait. Oui, et nous avons une fin en tête.

Il a ajouté que lui et son frère Ross n’avaient aucun intérêt à simplement «produire», et est conscient que dès qu’ils se désintéressent de la série, le public aussi.

Malheureusement, peu importe à quel point quelqu’un serait excité de créer ou de voir de plus grandes choses étranges, la production n’a pas encore repris.

Cependant, Ross a expliqué qu’ils avaient fini de filmer « la majeure partie de leur saison », ce qui implique qu’il ne restera plus grand-chose à prendre lors d’un redémarrage.

En ce qui concerne l’augmentation inévitable et imparable de la jeune distribution de Stranger Things, les frères admettent également qu’ils pourraient devoir ajuster les scripts pour tenir compte de tout changement soudain des célébrités qui aurait pu se produire alors que nous étions tous en quarantaine pendant des semaines. . Donc, s’il y a un flash-forward surprenant dans la moitié arrière de la saison, vous pourriez avoir raison d’être quelque peu méfiant. Regardez l’interview ci-dessous:

– – –