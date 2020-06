Conseil de surveillance de Schalke Matthias Warnig: ex-major de la Stasi, ami de Poutine, partisan de Tönnies

Après une saison non seulement catastrophique sur le plan sportif, les fans de Schalke 04 sont en ébullition. Au centre de la critique se trouve le patron du conseil de surveillance, Clemens Tönnies, mais Matthias Warnig mentionne également un homme fantôme au passé douteux comme exemple négatif.

Plusieurs organisations de supporters ont organisé une manifestation contre celle de la direction du club samedi du FC Schalke 04 favorisén Externalisation du département de football professionnel appelé. Avant haben se réau Lundi c’est à dire réc’est à dire « Ultras Gelsenkirchen« , avec plus de 1000 membres, le groupe Schalke ultra le plus important et le plus important, signalé avec de violentes attaques.

« Notre club a rarement donné une image plus catastrophique que cette saison », ont-ils écrit dans un communiqué. « La saison entière est une déclaration morale de faillite. Une liquidation des valeurs de Schalke. »

Les abonnés se sont également concentrés sur le personnel le club communiqué très prudemment il y a un an: « MLa liste des fautes commises dans la saison en cours pourrait continuer: avec Matthias avertissement une personne ayant un passé dans la Stasi a été nommée au conseil de surveillance.«

Un ténor similaire A une lettre ouverte du forum des fans « Schalke Block 5« , dans laquelle, en plus des allégations générales aussi le personnel avertissement exemplaire appelé wurde. « Nous avons de plus en plus le sentiment que les acteurs du club méprisent fondamentalement et en nous les fans et les membres ainsi que l’énoncé de mission aucun Prenez ça au sérieux« Ça disait, et plus loin: « Sinon, il serait à peine concevable qu’un soi-disant ancien capitaine de la Stasi, une organisation qui a détruit des milliers de vies, soit autorisé à occuper un poste officiel dans notre association, et qui est coopté par le conseil de surveillance, en contournant chaque mot de l’assemblée générale. «