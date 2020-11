Stirring 2020 de Chadwick Boseman est en passe de marquer l’histoire des Oscars

Seuls huit acteurs de l’histoire ont été nominés aux Oscars à titre posthume. Seuls 12 acteurs ont été nominés deux fois la même année. Chadwick Boseman, malheureusement, pourrait entrer dans l’histoire cette saison des Oscars en se classant sur ces deux listes.

L’acteur, décédé en août de cette année après une bataille contre un cancer du côlon qu’il n’avait pas divulgué publiquement, a été considéré comme un solide candidat au meilleur second rôle pendant des mois pour son rôle dans « Da 5 Bloods » de Spike Lee. Et avec les projections de presse initiales de l’adaptation de George C. Wolfe à Broadway «Ma Rainey’s Black Bottom» qui ont lieu cette semaine, Boseman fait également un cas formidable pour l’attention du meilleur acteur.

Le rôle qu’il joue dans «Ma Rainey», un trompettiste instable nommé Levee, a conduit à une nomination aux Tony Awards 1985 pour Charles S. Dutton dans la meilleure performance d’un acteur en vedette dans une pièce. Cette catégorie est la version Tonys de la catégorie Meilleur second rôle masculin, mais Netflix fait campagne pour Boseman dans la catégorie acteur principal pour «Ma Rainey» et la catégorie secondaire pour «Da 5 Bloods».

Malgré la façon dont les Tonys ont classé le rôle, la campagne des Oscars ne ressemble pas à une fraude par catégorie. L’adaptation cinématographique de la pièce d’August Wilson, avec un scénario de Ruben Santiago-Hudson, rend Levee plus central dans l’action. Bien que vous puissiez affirmer que c’est une pièce d’ensemble et que Boseman pourrait être considéré comme un acteur de soutien avec le reste des acteurs qui jouent le groupe de l’icône du blues Ma Rainey, il apparaît comme un chef de file tout autant que Viola Davis dans le rôle titre. .

En partie, c’est parce que les garnitures qui ont été apportées à la pièce originale de Wilson ne servent qu’à rendre Levee plus proéminent. C’est en partie à cause de la façon dont le vétéran de Broadway Wolfe filme l’action: lorsque le chef d’orchestre, Cutler (Colman Domingo), a un monologue clé au milieu du film, nous en entendons beaucoup pendant que la caméra est fixée sur le visage de Levee, comme il écoute depuis un couloir à l’extérieur de la pièce.

Et en partie, c’est parce que Boseman lui-même est si commandant dans le rôle. Les critiques complètes sont sous embargo jusqu’au 20 novembre – mais en tant que jazzman de 1927 qui embrasse un son plus récent et plus vivant et pense que les standards du blues de Ma Rainey sont dépassés, il est une présence arrogante et maniaque au début, et plus complexe et torturée que le le film continue. D’une certaine manière, Levee a un plus grand voyage émotionnel que Ma Rainey de Davis, qui est une force de la nature richement exigeante et impitoyable du début à la fin.

Alors que la performance de Boseman n’aurait pas eu besoin de sentiment pour être sur le radar des électeurs, l’acteur a l’air mince et sauvage d’une manière qui correspond au personnage câblé et nerveux, mais devient plus poignant lorsque vous réalisez que son cancer était probablement responsable d’au moins une partie des Regardez.

C’est un film stylisé et théâtral, et Boseman embrasse l’approche de Wolfe à l’égard du matériau. La performance devrait suffire à le placer en tête de la liste des candidats au meilleur acteur, avec Anthony Hopkins dans «The Father», Gary Oldman dans «Mank» et Delroy Lindo dans «Da 5 Bloods».

En parlant de ce dernier film, Boseman est également dans la course du meilleur second rôle masculin pour une performance beaucoup plus petite. L’histoire se déroule aujourd’hui, alors que quatre vétérans noirs retournent au Vietnam pour rechercher les restes de leur chef d’escouade et le trésor qu’ils ont enterré 50 ans plus tôt. Boseman joue le leader de l’équipe et n’apparaît que dans les flashbacks, mais ses scènes sont cruciales, et il a suffisamment d’impact pour être définitivement en jeu lorsque le vote commencera l’année prochaine.

Au cours de sa vie, le seul honneur hollywoodien grand public de Boseman était le prix d’ensemble des Screen Actors Guild Awards pour «Black Panther». Mais toute forme de reconnaissance par l’Académie serait historique, à bien des égards.

À ce jour, 62 nominés à titre posthume ont reçu un total de 79 nominations, et ils ont gagné 16 fois. Seulement huit de ces nominations ont été dans des catégories d’acteur, avec James Dean, Jeanne Eagels, Peter Finch, Heath Ledger, Ralph Richardson, Spencer Tracy et Massimo Troisi tous nommés après leur mort (Dean deux fois), et Ledger et Finch gagnant.

Dix personnes ont reçu au moins deux nominations posthumes la même année; le seul acteur sur cette liste est Troisi, mais une seule de ses deux nominations était pour le théâtre. (L’autre était pour écrire «Il Postino».) James Dean a reçu deux nominations d’acteur posthume, mais elles sont venues des années séparées, pour «East of Eden» de 1955 et «Giant» de 1956.

Et s’il est courant que les gens reçoivent plusieurs nominations la même année, il est très rare que les acteurs le fassent. Les règles de l’Académie spécifient qu’une personne ne peut pas être nominée deux fois dans la même catégorie d’acteur, donc les 12 fois que cela s’est produit ont toutes impliqué une nomination pour le meilleur acteur ou la meilleure actrice, et une autre pour le meilleur acteur de soutien ou la meilleure actrice dans un second rôle.

Fay Bainter a été le premier à le faire, pour «White Banners» et «Jezebel» en 1938; Scarlett Johansson était la plus récente, pour «Marriage Story» et «Jojo Rabbit» l’année dernière. Barry Fitzgerald était le cas le plus étrange, parce que ses deux nominations étaient pour la même performance, dans «Going My Way» en 1944. (L’Académie a par la suite modifié les règles de sorte que même si un acteur obtient suffisamment de votes pour justifier une nomination dans les deux catégories, cela ne compte que dans la catégorie dans laquelle il ou elle reçoit le plus de votes.)

Donc, si Boseman est nominé pour «Ma Rainey’s Black Bottom» ou «Da 5 Bloods», il ne sera que le neuvième acteur à être honoré après sa mort. S’il est nominé deux fois à titre posthume, il rejoindra uniquement James Dean dans cette catégorie et deviendra le premier à le faire en une seule année.

Et en ce moment d’une étrange année des Oscars, Boseman semble très susceptible d’entrer dans l’histoire.

Les 10 rôles les plus mémorables de Chadwick Boseman, de Jackie Robinson à Black Panther (Photos)

Chadwick Boseman, décédé vendredi d’un cancer du côlon à l’âge de 43 ans, a fait une impression frappante à la télévision et sur grand écran pendant son temps trop court sous les projecteurs. Nathaniel Ray, « Lincoln Heights » (2008-09) Chadwick Boseman avait joué dans de petits rôles à la télévision au début des années 2000, mais il a eu son premier rôle majeur dans ce drame de la famille ABC en tant que membre de l’armée américaine qui … Famille ABC

Graham McNair, « Persons Unknown » (2010) Il a suivi « Lincoln Heights » avec un rôle dans un drame de courte durée sur NBC sur un groupe d’étrangers qui se retrouvent plongés dans une ville fantôme. NBC

Jackie Robinson, «42» (2013) Boseman a décroché son premier rôle principal sur grand écran dans le biopic de Brian Helgeland de Jackie Robinson, le premier joueur noir à pénétrer dans la Major League Baseball. Il a joué en face … Warner Bros.

Vontae Mack, «Draft Day» (2014) Boseman a changé de sport pour son prochain rôle, en tant que meilleur secondeur de l’Ohio State qui est considéré comme un choix numéro 1 sûr pour un directeur général des Cleveland Browns joué par Kevin Costner. Lionsgate

James Brown, « Get on Up » (2014) Boseman a quitté le terrain de jeu mais est revenu au genre biopic pour ce prochain projet, le regard de Tate Taylor sur la légende du rock James Brown. Universel

Jacob King, « Message From the King » (2016) Dans ce film Netflix, Boseman incarne un homme sud-africain qui arrive à Los Angeles à la recherche de sa jeune sœur disparue – puis se lance dans une quête de vengeance dans un … Netflix

Black Panther (2016-19) Après avoir fait une introduction dans « Captain America: Civil War », Boseman a contribué à créer un phénomène culturel avec le succès de la version autonome de 2018 « Black Panther » en tant que prince de la fiction A … Disney

Thurgood Marshall, «Marshall» (2017) Boseman est revenu à jouer des personnages historiques célèbres dans le drame d’audience de Reginald Hudlin – qui a réduit son regard sur Thurgood Marshall à une première affaire qu’il a jugée en tant qu’avocat … Route ouverte

Andre Davis, « 21 Bridges » (2019) Dans ce thriller, Boseman incarne un détective du NYPD au milieu d’une chasse à l’homme pour deux tueurs de flics alors qu’il découvre que ses collègues officiers sont peut-être à la hauteur de leurs affaires louches … Divertissement STX

Stormin ‘Norman, « Da 5 Bloods » (2020) Boseman a un petit rôle dans le drame de Spike Lee au Vietnam en tant que chef de l’escadron entièrement noir envoyé pour récupérer la cargaison d’un hélicoptère de la CIA abattu. Bien qu’il n’apparaisse que dans … Netflix



(Appuyez sur la photo et faites glisser pour afficher la galerie)