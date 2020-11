Steven Gerrard dit qu’un Glasgow Rangers «  se gère à peu près lui-même  » – .

Blancheporte Range-chaussures extensible - gris

100% malin : Parfaitement stable grâce à ses pieds anti-glisse, il peut même être superposé d’un ou plusieurs range-chaussures identiques. Malin : il s’assemble sans outils et se monte très facilement. 2 niveaux. Plus de détails : - Range-chaussures en aluminium et plastique. - Extensible pour s’adapter à