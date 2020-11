2020-11-14 23:00:05

Paris Jackson prend les «devants» avec ses frères et sœurs.

La chanteuse de 22 ans et son frère Prince ont été d’énormes partisans pour leur jeune frère, Bigi, et ils l’ont « encadré » alors qu’ils se retrouvaient eux aussi.

Une source a déclaré: « Elle se rend compte qu’elle ne peut pas réaliser le rêve de Michael de rendre ce monde meilleur si elle n’est pas là pour prendre les devants. Prince a travaillé tranquillement dans l’industrie de la télévision et de la musique, produisant des trucs formidables. Ils ont a toujours été proche, mais il y avait eu tellement de choses dans la vie de chacun que Paris se sentait peut-être perdu. Et Prince se retrouvait toujours tout en essayant de guider leur jeune frère Bigi [formerly known as Blanket].

« Il y a environ quatre ans, Prince s’est vraiment levé et a grandi dans le rôle que Michael envisageait, qui est d’être un grand frère fort pour les deux. Il est la figure paternelle de Paris. »

Et la musique traverse la famille, se poursuit à travers les générations.

L’initié a ajouté au journal New York Post: « La famille est la musique, et Bigi voit sa sœur faire de la musique, ses cousins ​​tous faire de la musique, et bien sûr ils connaissent l’histoire de leur père et l’histoire de leurs tantes et oncles. »

