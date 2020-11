Steve McQueen vous invite à une fête – / Film

MANGROVE (Première le vendredi 20 novembre)

Mangrove se concentre sur Frank Crichlow (Shaun Parkes), le propriétaire du restaurant caribéen de Notting Hill, Mangrove, une base communautaire animée pour les habitants, les intellectuels et les militants. Dans un règne de terreur raciste, la police locale a attaqué Mangrove à maintes reprises, faisant descendre Frank et la communauté locale dans la rue pour manifester pacifiquement en 1970. Quand neuf hommes et femmes, dont Frank et le chef du mouvement britannique des Black Panther, Altheia Jones -LeCointe (Letitia Wright), et l’activiste Darcus Howe (Malachi Kirby), sont arrêtés à tort et accusés d’incitation à l’émeute, un procès très médiatisé s’ensuit, menant à une victoire acharnée pour ceux qui luttent contre la discrimination. Letitia Wright (Panthère noire), Shaun Parkes (Perdu dans l’espace) et Malachi Kirby (Couvre-feu) star aux côtés de Rochenda Sandall (Ligne de conduite), Jack Lowden (La longue chanson), Sam Spruell (Blanche-Neige et les chasseurs), Gershwyn Eustache (Le gentleman), Nathaniel Martello-Blanc (Collatéral), Richie Campbell (Menteur), Jumayn Hunter (Les Misérables) et Gary Beadle (L’été des fusées). Mangrove a été co-écrit par Alastair Siddons et Steve McQueen.

ROUGE, BLANC ET BLEU (Première le vendredi 4 décembre)

Red, White and Blue raconte l’histoire vraie de Leroy Logan, un jeune scientifique légiste désireux de faire plus que son travail solitaire en laboratoire. Lorsqu’il voit son père agressé par deux policiers, il se retrouve poussé à revisiter une ambition d’enfance de devenir policier; une ambition née de l’espoir naïf de vouloir changer les attitudes racistes de l’intérieur. Premièrement, Leroy doit faire face aux conséquences de la désapprobation de son père, sans parler du racisme flagrant qu’il trouve dans son nouveau rôle de gendarme méprisé mais exemplaire dans la police métropolitaine. John Boyega (Star Wars: Le réveil de la force) et Steve Toussaint (Prince de Perse) avec les talentueux nouveaux arrivants Tyrone Huntley, Nathan Vidal et Jaden Oshenye. Red, White and Blue a été co-écrit par Courttia Newland et Steve McQueen.

ALEX WHEATLE (Première le vendredi 11 décembre)

Alex Wheatle suit l’histoire vraie de l’écrivain primé, Alex Wheatle (Sheyi Cole), d’un jeune garçon à ses premières années d’adulte. Ayant passé son enfance dans une maison de retraite institutionnelle principalement blanche sans amour ni famille, il trouve enfin non seulement un sentiment de communauté pour la première fois à Brixton, mais aussi son identité et sa capacité à développer sa passion pour la musique et le DJing. Quand il est jeté en prison lors du soulèvement de Brixton en 1981, il affronte son passé et voit un chemin vers la guérison. Sheyi Cole joue en face de Jonathan Jules. Alex Wheatle a été co-écrit par Alastair Siddons et Steve McQueen.

ÉDUCATION (Première le vendredi 18 décembre)

L’éducation est l’histoire de la majorité de Kingsley, 12 ans, un garçon fasciné par les astronautes et les fusées. Lorsque Kingsley est appelé au bureau du directeur pour comportement perturbateur en classe, il est choqué de découvrir son transfert dans une école pour ceux qui ont des «besoins spéciaux». Distraits par deux emplois, ses parents ignorent ce qu’était une politique de ségrégation non officielle en jeu, empêchant de nombreux enfants noirs d’avoir l’éducation qu’ils méritent jusqu’à ce qu’un groupe de femmes antillaises prenne les choses en main. Le nouveau venu Kenyah Sandy joue face à Sharlene Whyte (We Hunt Together, Casualty), Daniel Francis (Il était une fois, Homefront), Tamara Lawrance (La longue chanson, Kindred) et Josette Simon (Wonder Woman, témoin silencieux, loi et ordre: Royaume-Uni). Education a été co-écrit par Alastair Siddons et Steve McQueen.