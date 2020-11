Les travailleurs de quarts pourraient faire face à un risque accru d’asthme, selon une étude

Les travailleurs postés, en particulier ceux qui travaillent en permanence de nuit, ont un risque accru d’asthme, selon des recherches. Une équipe internationale de scientifiques dirigée par l’Université de Manchester et la NHS Foundation Trust de l’Université de Manchester a étudié 280000 participants et a constaté que les travailleurs de nuit irréguliers qui sont naturellement des gens du matin courent un risque accru d’asthme par rapport à leurs collègues noctambules. L’équipe a comparé l’effet du travail de jour avec le travail posté sur le diagnostic de l’asthme, la fonction pulmonaire et les symptômes à l’aide d’une technique statistique appelée odds ratios. Organe «horloge biologique» Un diagnostic d’asthme modéré ou sévère avait un rapport de cotes de 1,36 chez les travailleurs de nuit et de 1,23 de tout diagnostic d’asthme par rapport aux travailleurs de jour. Cela indique une association entre le travail de nuit et l’asthme. Bien que l’on ne sache pas pourquoi c’est le cas, des études antérieures sur la souris ont montré qu’un désalignement entre l’horloge biologique centrale du cerveau et d’autres organes, y compris les poumons – qui ont leur propre horloge biologique – peut augmenter le risque de maladies inflammatoires. Le Dr Hannah Durrington, maître de conférences clinique à l’Université de Manchester et consultante honoraire à l’hôpital Wythenshawe, qui fait partie du Manchester University NHS Foundation Trust, a déclaré: «Travailler le soir et la nuit nous expose à une lumière vive quand nous serions normalement endormis. Cela amène l’horloge centrale du cerveau à s’adapter au nouveau signal lumineux reçu de l’environnement des travailleurs postés. « Cependant, les horloges périphériques présentes dans chaque organe de notre corps mettent plus de temps à s’aligner sur le nouveau signal lumineux et ainsi un ‘désalignement’ se produit. entre notre horloge centrale et nos horloges périphériques, quelque chose qui s’apparente au «décalage horaire». «Désalignement» «Les scientifiques pensent que le« désalignement »pourrait être responsable de l’augmentation des conditions inflammatoires observées chez les travailleurs postés. Notre perception est que le travail par équipes pourrait également avoir un impact sur d’autres maladies respiratoires. »Elle a déclaré que des recherches supplémentaires étaient nécessaires dans ce domaine et a ajouté:« Environ 20 pour cent de la main-d’œuvre britannique est maintenant engagée dans le travail par équipes, donc les implications de ces résultats sur la santé publique sont de grande envergure. «En tant que nation… nous devons non seulement être conscients des implications sanitaires, mais également travailler avec les employeurs pour protéger ceux qui travaillent la nuit.» L’étude est publiée dans Thorax, journal de la British Thoracic Society.

