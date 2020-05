Steve Carell revient à Comedy TV – / Film

Depuis Steve Carell tourné dans sa démission à Le bureau, l’acteur n’a pas regardé le monde de la télévision humoristique qui l’a rendu célèbre. Mais sept ans plus tard, l’acteur nominé aux Oscars fait son retour tant attendu à la télévision humoristique avec Force spatiale, une nouvelle comédie Netflix créée par Greg Daniels et Carell. Avant la première de l’émission ce vendredi, Netflix a publié un nouveau Force spatiale featurette mettant en évidence le retour passionnant de Carell à la télévision comique et le casting étoilé qui comprend John Malkovich, Lisa Kudrow, et le récent Fred Willard.

Featurette Space Force

À qui vous adressez-vous lorsque vous devez faire une comédie hilarante en milieu de travail? Steve Carell, bien sûr. L’artiste en petits groupes de la bien-aimée de NBC Le bureau revient à un genre familier avec Force spatiale, même si cette comédie sur le lieu de travail parle d’une force militaire américaine qui tente de se lancer dans l’espace. Carell a co-créé la série avec Le bureau le créateur Greg Daniels, qui dans la featurette, révèle que Carell l’avait effectivement appelé avec l’idée amusante d’une «force spatiale».

« Steve m’a appelé et m’a dit: » Voulez-vous faire un spectacle sur Force spatiale avec moi? » Dit Daniels.

« Il n’y avait pas de spectacle », ajoute Carell. «Il n’y avait aucune idée. C’était vraiment basé sur rien, sauf un nom qui faisait rire tout le monde. »

Carell et Daniels ont réuni un groupe de comédiens talentueux, des espions bien-aimés et des étoiles montantes, y compris John Malkovich, Ben Schwartz, Lisa Kudrow, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow, Don Lake, Diana Silvers, Tawny Newsome, et le récent Fred Willard, dans son dernier rôle à l’écran. Les acteurs semblent tous excités par la série et la vision de Carell et Daniels pour Force spatiale dans la featurette, louant le duo et jaillissant de leurs co-stars.

Force spatiale est produit par Howard Klein et 3Arts avec Greg Daniels, qui joue le rôle de showrunner pour la série, qui malgré le casting étoilé et les co-créateurs bourdonnants, n’est pas si génial, selon la revue Ethan Anderton de / Film.

Voici le synopsis de Force spatiale:

Pilote décoré rêvant de diriger l’Air Force, le général quatre étoiles Mark R. Naird (Steve Carell) est mis au piège lorsqu’il se retrouve engagé pour diriger la sixième branche nouvellement formée des Forces armées américaines: la Force spatiale. Sceptique mais dévoué, Mark déracine sa famille et déménage dans une base éloignée du Colorado où lui et une équipe colorée de scientifiques et de «Spacemen» sont chargés par la Maison Blanche d’obtenir des bottes américaines sur la lune (encore) à la hâte et d’atteindre un total domination de l’espace.

Force spatiale premières sur Netflix sur 29 mai 2020.

