Euphoria Saison 2: Date de sortie, distribution et intrigue!

Mises à jour de la saison 2 d’Euphoria: Les mises à jour juteuses de la suite à venir continuent plus loin! Le spectacle Euphoria est fin prêt pour une nouvelle saison 2. La série tourne autour des lycéens et de leurs aventures dans la vie. Euphoria est une série dramatique télévisée américaine et elle est également tirée d’une émission de télévision israélienne du même nom.

Euphoria Saison 2: Date de sortie

La date de sortie de l’émission n’a pas encore été confirmée. La télédiffusion d’Euphoria a lieu sur HBO et il n’y a aucune vérification de HBO jusqu’à présent. La première saison de l’émission est sortie en juin 2019 aux États-Unis sur HBO. Alors qu’au Royaume-Uni, il est sorti le 6 août 2019 sur SkyAtlantic et NowTV.

La production du spectacle a déjà commencé. Bien qu’en raison de la pandémie, il soit suspendu. Comme nous le savons, de nombreux projets sont retardés en raison de l’épidémie de coronavirus. Il s’agit d’un autre projet qui doit être retardé.

Euphoria Saison 2: Cast

Venir au casting du spectacle. Le casting pourrait inclure les acteurs de la saison 1. Les acteurs sont Zendaya comme Rue, Jules comme Hunter Schafer, Lexi comme Maude Apatow, Fezco comme Angus Cloud et Nate (Jacob Elordi). En outre, le casting pourrait inclure Cal comme Eric Dane, Maddy comme Alexa Demie, Kat comme Barbie Ferreira, (Christopher) Algee Smith, et Cassie (Sydney Sweeney) et Leslie (Nika King).

Saison 2: Terrain

Parler de The Plot of Euphoria Season 2. Le scénario de l’émission englobe les adolescents du secondaire. Il traite de la vie des adolescents et de leurs expériences d’amour et d’amitié. De plus, peu de problèmes concernant les adultes sont abordés, comme les drogues et le sexe. Dans la saison 2, on pouvait s’attendre à de nouvelles complications dans leur vie.

Pour d’autres mises à jour sur l’émission, nous attendons encore patiemment la saison 2. D’ici là, restez connecté à Honk News!

