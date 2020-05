Dark saison 3 : ce qu’il faut savoir

Netflix vient de dévoiler le premier trailer de sa série allemande de science-fiction, Dark. La plateforme de streaming en a profité pour annoncer la date officielle de diffusion de cette dernière saison.

Dark, la série culte de Netflix sera de retour d’ici quelques semaines. Les téléspectateurs vont retrouver très prochainement sur leurs écrans la série allemande. Après la diffusion d’une première bande-annonce sur sa plateforme, Netflix a officiellement présenté la date de sortie de la dernière saison. Pour le plus grand bonheur des fans, elle sera donc disponible à partir du 27 juin prochain.

Dark, une série de science-fiction produite par Netflix

Dark est la première série télévisée de science-fiction allemande produite par Netflix. Créée par Baran bo Odar, cette série est diffusée sur la plateforme depuis le 1er décembre 2017. Dark a été sélectionnée et projetée en avant-première mondiale lors du Festival International du film de Toronto en septembre 2017.



Depuis sa première diffusion sur Netflix, Dark a beaucoup marqué les esprits, notamment avec son paysage glauque, forestier et pluvieux. La série est surtout connue pour sa trame tournant autour de failles temporelles et d’identités plurielles, sans oublier l’imminence de l’apocalypse. Tous les ingrédients sont présents pour en faire un carton.

La deuxième saison de Dark a fortement contribué à faire grimper la cote de popularité de cette série. Les fans ont alors voulu retrouver rapidement la suite des aventures et l’univers sombre de Jonas, Martha et les autres sur Netflix. Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, il a été annoncé qu’une troisième et ultime saison arrivera d’ici un mois.

Mise en ligne de l’ultime saison prévue pour le 27 juin

La fin s’approche à pas de géants pour la première série de science-fiction allemande de Netflix. Après avoir diffusé un premier trailer de la saison 3 de Dark, la plateforme n’a pas attendu longtemps pour annoncer officiellement sa date de sortie, et ce sera donc à partir du 27 juin 2020. La bande-annonce de la dernière saison de Dark laisse découvrir quelques indices sur la tournure des événements.

La première diffusion de la bande-annonce a été faite le 2 avril dernier, alors que la date de sortie est fixée par Netflix au 27 juin 2020. Il faudra encore s’armer de patience pour connaître la suite et la fin de l’histoire. Pour nous aider à patienter, les premières images de la bande-annonce apportent aux spectateurs des réponses inédites sur l’évolution de la série.

Le casting et les personnages de la saison 3 de Dark

Pour rappel, le voyage dans le temps figure parmi les principaux thèmes de la série. Ceci est rendu possible grâce au recours de différents systèmes visibles au cours de la série. Certains sont basés sur les connaissances scientifiques acquises au cours du XXe siècle concernant la masse, la mesure du temps et la gravitation.

Les personnages utilisent ainsi ce mécanisme temporel pour se rendre à différentes époques tout en prenant part aux faits qui s’y déroulent. Toutefois, chaque voyage présente des conséquences qui risquent d’affecter directement le futur de ces époques, sans parler du passé et du présent de celles d’où ces personnages viennent.

Pour le casting de cette dernière saison, on remarque le retour d’Andreas Pietschmann (Jonas d’âge moyen) et Lea van Acken qui occupe le rôle de Silja, le « bras droit » d’Élisabeth en 2052-2053. Pour les autres personnages, on retrouve Lisa Vicari (jeune Martha), Louis Hofmann (jeune Jonas), Mark Waschke (vieux Noah) et Jordis Triebel (Katharina). Si les ordres chronologiques se trouvent au cœur de l’intrigue, il sera finalement possible de découvrir la nouvelle Martha ainsi que son rôle.

À quoi s’attendre pour la saison 3 de Dark sur Netflix ?

Pour la prochaine et dernière saison de Dark, bientôt en diffusion sur Netflix, les créateurs de la série allemande présentent aux téléspectateurs quelques indices. Comme la saison 2 s’est terminée avec Jonas emporté dans un autre monde par une autre Martha, tout le monde s’impatiente de connaître la suite. Les questions à poser sont « D’où vient cette Martha alternative ? », « Et pourquoi a-t-elle emmené Jonas ? », « Tout cela s’est-il déjà produit ? ». À l’évidence, la saison 3 de Dark compte dévoiler quelque chose d’inévitable, notamment avec Hannah, la mère de Jonas, une femme au passé mystérieux. Afin de comprendre comment le passé a contourné le futur, rendez-vous sur Netflix à partir du 27 juin prochain.