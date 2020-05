– Publicité –



Star Wars: The Rise of Skywalker Art révèle quelques détails sur le sabre laser de Leia.

Star Wars: The Rise of Skywalker

Le film Star Wars: The Rise of Skywalker est sorti en salles au mois de décembre, mais nous en apprenons toujours plus sur le blockbuster massif de J. Abrams. Le film avait contenu beaucoup de rebondissements dans son intrigue, dont beaucoup ont été développés dans les mois qui ont suivi la sortie du film à travers des documents supplémentaires comme les livres de l’épisode IX.

L’un de ces rebondissements était lié à la formation des Jedi de Leia, car le personnage emblématique de Carrie Fisher a finalement reçu son propre sabre laser. Et maintenant, le concept d’art a révélé plus de détails sur Leia’s Sabre.

À mi-chemin du film, Rey se rend à Ahch To dans l’espoir de vivre ses jours en solidarité comme Luke Skywalker. Mais il apparaît soudainement comme un fantôme de Force, révélant que Leia s’est entraîné avec lui dans les voies des Jedi avant de lui donner son sabre laser. Puis finalement le personnage de Daisy Ridley reprend cette arme et maintenant nous pouvons voir de plus près.

C’est peut-être l’aspect le plus détaillé que nous ayons vu du sabre laser. Parce que tandis que Rey a fini par se battre contre l’empereur Palpatine et ses forces, certains éléments de conception ont peut-être été perdus pour le public qui essayait simplement de saisir tout le contenu vertigineux du film.

Le regard sur la conception du sabre laser de Leia pour le film Star Wars: The Rise of Skywalker nous vient des médias sociaux de l’artiste Mathew Savage. Mathew utilise régulièrement ses talents d’artiste conceptuel, aidant à développer un langage visuel pour les superproductions comme l’épisode IX. L’artiste a également travaillé sur d’autres entrées dans la galaxie de très loin, dont The Force Awakens, Rogue One et Solo: A Star Wars Story.

