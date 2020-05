MARK WAID & NEAL ADAMS s’associent pour la série FANTASTIC FOUR

Crédits: Marvel Comics



Les Fantastic Four s’affronteront avec une mystérieuse nouvelle menace cosmique chez l’écrivain Mark Waid et l’artiste Neal Adams. Fantastic Four: Antithesis, une série de longueurs non précisées qui vient d’être annoncée.

L’histoire, qui se concentre sur un méchant lié à Galactus, est le premier long métrage d’Adams Les quatre Fantastiques récit.

«Travailler avec Neal Adams est un de mes rêves depuis que je suis enfant. Partager la page avec un homme de son talent est un honneur », a déclaré Waid dans l’annonce de la série. «L’histoire commence avec les Quatre Fantastiques qui luttent pour empêcher un événement d’extinction sur Terre et devient simplement plus cosmique à partir de là. Nous connaissons tous Galactus, mais jusqu’à présent, personne n’a rencontré son antithèse. »

«J’ai toujours eu le sentiment de manquer la chance de dessiner les Quatre Fantastiques. C’était un sentiment calme, car j’ai eu toutes les occasions de faire mes favoris. De plus, je sentais que Kirby et Buscema avaient tout fait, n’est-ce pas…? » Ajouta Adams. «Lorsque Tom Brevoort de Marvel m’a demandé si je voulais faire les Quatre Fantastiques, je savais que je devais également demander Galactus et le Silver Surfer. Je suis humble et reconnaissant à Tom pour cette opportunité. »

Fantastic Four: Antithesis #1 arrive en août.