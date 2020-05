Ce Royal Enfield Classic 500 modifié est une chose de rêve!

Cette Royal Enfield Classic 500 a été modifiée par Dirt Machine Custom Motorcycles d’Indore et s’appelle Classic Combat. Il est basé sur la variante Desert Storm du Classic 500.

Les motos Royal Enfield sont un favori pour les personnalisateurs et les modificateurs et peut-être que le meilleur modèle de tous à cet effet doit être la série Classic. La plupart considèrent la série Royal Enfield Classic comme une nouvelle toile de moto pour créer la chose de leurs rêves. Nous vous avons apporté plusieurs motos Royal Enfield Classic modifiées avec goût au fil du temps, mais cette dernière les surpasse peut-être toutes. Ce Royal Enfield est appelé le Classic 500 Combat et il a été modifié par Dirt Machine Custom Motorcycles d’Indore.

Ce Royal Enfield modifié a commencé sa vie en tant que variante Desert Storm du Classic 500. Le Desert Storm est une nuance de peinture exclusive offerte par Royal Enfield sur la série Classic et une palette préférée pour les personnalisateurs. Le travail de mod n’a pas altéré la teinte de peinture d’usine, mais comme vous pouvez le voir, la plupart du chrome sur la moto a été remplacé par un schéma de peinture noir mat. Et cela contraste magnifiquement avec la teinte verte de la Classic. Les autres mises à jour cosmétiques de la moto incluent des ailes avant et arrière légères personnalisées qui sont beaucoup plus larges et plus courtes que les pièces d’origine.

Cette moto a commencé sa vie comme une variante du Royal Enfield Classic 500 Desert Storm.

Et plus larges, ils doivent être adaptés à ces pneus de 120 mm à l’avant et à 150 mm à l’arrière avec des roues à rayons en aluminium fin. Le garde-boue haché à l’arrière donne à la moto un bel attrait de café racer. Les phares halogènes à l’ancienne ont également été remplacés par de nouveaux phares à double projecteur à l’avant. La partie arrière arrière étant complètement partie, les feux stop arrière ont été très subtilement intégrés sous le siège. Un combiné d’instruments à deux dosettes noirci, un guidon à clipser et un tuyau d’échappement noirci complètent le look.

Il a fallu près de 45 jours pour construire cette moto.

Ce Royal Enfield Classic Combat contient également de nombreuses modifications de performances. La moto est dotée de freins à double disque à l’avant pour une puissance de freinage encore meilleure. Le Classic 500 standard n’est pas livré avec des freins à disque comme l’arrière, mais le bras oscillant arrière de cette moto a été construit sur mesure pour faire de la place pour un frein à disque arrière. Les améliorations mécaniques incluent également une fourche inversée WP à l’avant tandis que la configuration de la suspension arrière est restée inchangée par rapport à la moto d’origine. Le look noirci de la configuration de la suspension avant donne à la moto un look très méchant.

Aucune modification n’a été effectuée sur le moteur de ce Classic 500. Il continue d’être propulsé par un moteur monocylindre de 499 cm3 refroidi par air qui produit 27,2 ch de puissance maximale et 41,4 Nm de couple maximal. Il a été construit sur mesure pour Nitin Dev, un résident d’Indore et ils ont fait un beau travail pour garder l’essence originale de la moto en vie. Il a fallu près de 45 jours pour construire cette moto. Malheureusement, Royal Enfield a maintenant abandonné l’intégralité de sa plate-forme 500cc pour entrer dans l’ère BS6 et il n’y aura pas de version conforme BS6 du Classic 500. De tels exemples magnifiquement modifiés continueront cependant à nous baver dessus.