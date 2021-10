Squid Game saison 2 : Que sait-on de la suite de la série sud-coréenne de Netflix ?

in

Squid Game est le dernier ajout à la longue liste de séries sud-coréennes disponibles sur Netflix. La série télévisée d’horreur suit un grand groupe de personnes qui ont été victimes de la pauvreté pendant la majeure partie de leur vie. Mais leur vie change à jamais lorsqu’ils sont invités à participer à un jeu de survie qui promet un énorme prix en argent. Le jeu lui-même est une variante effrayante et effrayante des jeux pour enfants populaires, ce qui oblige les candidats à risquer leur vie.

Créé par Hwang Dong-hyuk, Squid Game a suscité beaucoup d’intérêt et s’annonce comme une aventure passionnante. Avec un scénario captivant et des performances à couper le souffle, il ne manquera pas de laisser les téléspectateurs en redemander. L’émission a été créée pour la première fois en septembre 2021, et les fans sont assez impatients de savoir si la série basée sur la survie reviendra pour la saison 2.

Date de sortie de Squid Game Saison 2

La saison 1 de Squid Game est sortie dans son intégralité le 17 septembre 2021 sur Netflix. La saison se compose de neuf épisodes, d’une durée de 32 à 62 minutes chacun.

En ce qui concerne la saison 2, ni les producteurs ni Netflix n’ont divulgué d’informations sur l’avenir de la série. En règle générale, le renouvellement est basé sur de nombreux critères, notamment la réponse critique, le nombre de téléspectateurs et les revenus qu’une production rapporte aux parties concernées. Ainsi, bien que Squid Game n’ait pas encore été renouvelé pour la saison 2, nous pouvons espérer cette possibilité à l’avenir.

Après tout, Dong-hyuk a passé environ une décennie à peaufiner l’idée qui s’est enfin concrétisée. Avec l’attention internationale que la série est appelée à attirer en raison de son appartenance au catalogue de Netflix, il y a de fortes chances que le drame d’horreur soit de retour pour plus. Néanmoins, tout dépend si l’émission répond aux critères de renouvellement du géant du streaming. Si cela se produit et que la série est renouvelée, nous pouvons nous attendre à la sortie de la saison 2 de Squid Game au cours du troisième trimestre 2022 ou plus tard.

Casting de la saison 2 de Squid Game

Dans la saison 1, Squid Game présente Lee Jung-jae dans le rôle de Ki-hoon, qui croule sous les dettes, Park Hae-soo dans le rôle de Sang-woo, le cadet de Ki-hoon, et Oh Young-soo dans le rôle d’Il-nam, une personne âgée. homme qui est passionné par les jeux. En outre, nous voyons également Wi Ha-joon (Joon-ho), Jung Ho-yeon (Sae-byeok), Heo Sung-tae (Deok-su), Lee Yoo-mi (Ji-yeong), Tripati Anupam (Ali) , et Kim Young-ok (la mère de Ki-hoon).

Si Squid Game est renouvelé pour une deuxième saison, nous pouvons nous attendre à ce que certains des principaux acteurs reprennent leurs rôles. Cependant, avec la série appartenant au genre d’horreur des survivants où les participants jouent littéralement à un jeu de la mort, bon nombre de personnages perdent la vie en cours de route rendant leur retour impossible dans la saison 2. Par la suite, si la série suit le même principe pour sa deuxième saison, nous pouvons supposer qu’il y aura une nouvelle fournée de membres de la distribution ou quelques ajouts notables à la programmation existante.

Intrigue de la saison 2 de Squid Game

La saison 1 de Squid Game suit un groupe de personnes qui n’ont connu que l’échec, la pauvreté et des luttes éreintantes toute leur vie. Cependant, le groupe prend un nouveau souffle en entrant dans un jeu mystérieux qui promet un énorme prix en espèces au gagnant. Bien que le jeu ne commence avec rien d’inhabituel, il se transforme rapidement en un combat terrifiant et effrayant pour la survie alors que les frontières entre la vie et la mort s’estompent. L’énorme prix en espèces encourage les joueurs à commettre une action odieuse après l’autre sans aucun remords pour la vie de leurs concurrents.

Puisqu’il ne peut y avoir qu’un seul vainqueur, la bataille pour survivre devient encore plus horrible à mesure que la distinction entre le bien et le mal s’efface d’elle-même. S’il y a une saison 2, le scénario pourrait reprendre là où la saison 1 se termine et suivre les quelques survivants du premier match. Ils pourraient découvrir le mystère derrière le jeu morbide ou même s’unir pour lutter contre l’entité qui dirige tout le spectacle. D’un autre côté, il est possible que la saison 2 potentielle se concentre sur un nouveau groupe de concurrents jouant au même jeu mortel avec des défis différents.