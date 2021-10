Miraculous saison 4 : tout savoir sur l’épisode Hack-San des aventures de Ladybug et Chat Noir

Si vous cherchez la date de sortie de l’épisode Hack-San de la saison 4 de Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir, vous êtes au bon endroit. Chez Betanews, nous avons toutes les informations pertinentes concernant la populaire série télévisée de super-héros française. Tout d’abord, Miraculous se concentre sur Marinette Dupain-Cheng et Adrien Agreste, deux jeunes parisiens qui ont le superpouvoir de se transformer en ladybug (coccinelle) et en chat noir. Tous deux ont pour mission de protéger la capitale française des méchants et des ennemis. Dans cet article, nous allons couvrir l’épisode attendu de Hack-San de la saison 4, qui en est l’épisode 16.

Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir a commencé à être diffusé sur TF1 en octobre 2015. Et l’anime a vraiment décollé avec une acceptation mondiale et de multiples doublages. En 2019, le géant du divertissement Disney l’a récupérée et a commencé à la diffuser sur ses réseaux jusqu’à ce qu’il décide de transférer toutes ses opérations sur la plateforme de streaming Disney+. Depuis, Ladybug reste un succès et son format actuel de demi-heure captive le public. Maintenant, voyons les infos de ce chapitre tant attendu.

Date de diffusion de l’épisode Hack-San de Miraculous saison 4 sur TF1

L’épisode intitulé Hack-San sera diffusé pour la première fois en France sur TF1 ce dimanche 10 octobre 2021 aux alentours de 9h35. Comme indiqué précédemment, ce chapitre est le seizième de la quatrième saison. De plus, la saison 4 est composée de 26 épisodes. Comme toutes les saisons précédentes, le programme est présenté comme une histoire de super-héros occidental, son fondement thématique est le genre japonais mah shoujo (magical girl), avec son accent sur les scènes de transformation, un groupe scolaire, la création d’une bande de héros, des compagnons animaux et des collages de fin d’épisode.

Personnages et voix de Miraculous

Les personnages principaux et leurs doublages voix françaises sont les suivants : Marinette Dupain-Cheng/Ladybug est interprétée par Anouck Hautbois, tandis qu’Adrien Agreste/Chat Noir est doublé par Benjamin Bollen. Tikki est interprété par Marie Nonnenmacher, Plagg est interprété par Thierry Kazazian, et Gabriel Agreste/Papillombre est doublé par Antoine Tomé. Alya est interprétée par Fanny Bloc et la voix de Nino est celle de Alexandre Nguyen.

Cette série a été créée par Thomas Astruc, et elle a été produite par Zagtoon, Method Animation, Jeremy Zag, et Nathanael Bronn. Toute cette série a été écrite par Thomas Astruc et Sébastien Thibaudeau, et elle est réalisée par Thomas Astruc. Wilifried Pain et Mr Jun sont les principaux cerveaux de cette série fantastique. Avec eux, Sébastien Thibaudeau, Jean-Yves Patay. Hiroyuki Kinoshita et Stella Noh assurent la production exécutive en collaboration avec Zagtoon, SAMG Animation et PGS Entertainment.

Histoire de l’épisode Hack-San

Lorsque Marinette doit quitter Paris pour une journée afin d’assister à la fête d’anniversaire de sa tante à Londres, elle est terrifiée à l’idée que quelque chose de grave puisse arriver pendant l’absence de Ladybug. Papillombre infecte le robot de Max avec un méchant virus, le rendant à nouveau akumatisé. Que va-t-il se passer ?

Qu’est-ce que Hack-San ?

Au cas où vous seriez confus avec le Sentimonstre ou au cas où Google vous mènerait au mauvais endroit, Hack-san est une clé USB créée par Papillombre.

Votre enfant fera probablement référence à l’épisode attendu auquel nous faisons référence dans cet article. Toujours est-il que dans l’épisode Hack-San, Papillombre utilise le sentimonstre pour télécharger un virus informatique sur le robot Markov afin qu’il devienne akumatisé et se transforme en Robustus. Hack-San ressemble à une clé USB géante avec un œil rouge. Mais ne vous inquiétez pas, ce n’est pas un problème pour Ladybug et Chat Noir dans cet épisode, ils vont s’en sortir !