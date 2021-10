Perdus dans l’espace saison 3 : date de sortie, casting, intrigue, nouveaux détails de la saison finale sur Netflix

Se déroulant en 2046, la série de science-fiction de Netflix Perdus dans l’espace suit le destin d’un vaisseau spatial interstellaire Resolute, dont la mission est de transporter des familles pour coloniser le système stellaire Alpha Centauri après qu’un astéroïde s’est écrasé sur Terre. Bientôt, le vaisseau spatial est attaqué par des extraterrestres, forçant les familles à s’échapper dans un plus petit vaisseau spatial Jupiter. La série dépeint ensuite l’avenir des Robinson et des autres colons, qui tentent de terminer la mission au milieu de conflits internes et externes. Créée par Irwin Allen, la série est une réinvention de la série éponyme de 1965, inspirée du roman de 1812 “La famille suisse Robinson”.

Perdus dans l’espace a été créé le 13 avril 2018 et a été bien accueilli par les critiques qui ont salué l’ambition de la série en tant qu’aventure de science-fiction avec ses effets visuels saisissants. Lors de sa première, le spectacle a impressionné les fans du genre en raison de son attrait fringant, de sa narration sans effort et de ses performances charmantes. La deuxième saison est sortie en décembre 2019 et a répété la réception de la saison inaugurale. La saison 2 se termine dans un cliffhanger épouvantable, où les fans de la famille Robinson sont alarmés. Pour apaiser les tensions croissantes, voici tout ce que nous savons sur la saison 3 de Perdus dans l’espace.

Date de sortie de la saison 3 de Perdus dans l’espace

Le 9 mars 2020, Netflix a annoncé le renouvellement de la saison 3 de Perdus dans l’espace, ajoutant qu’il s’agira du dernier volet de la série. L’annonce d’une ultime saison a piqué la curiosité quant au destin des Robinson et aux aventures qu’ils vont entreprendre pour mener à bien leur mission. Étant donné que les comparaisons avec la série mère battent leur plein pour déterminer l’avenir de la mission, les cerveaux spéculatifs peuvent se reposer et attendre un moment, car la saison 3 de Perdus dans l’espace est prête à sortir le 1er décembre 2021, sur Netflix.

Il est temps d'affronter le danger. Perdus dans l’espace saison finale, le 1er décembre. pic.twitter.com/akm2suwaT9 — Netflix France (@NetflixFR) October 7, 2021

La production de la troisième saison a commencé le 26 septembre 2021 et a duré trois mois et demi, avant de se terminer le 13 janvier. Même si une confirmation officielle n’est pas encore arrivée de Netflix, la troisième saison comprendra principalement 10 épisodes comme les deux premières saisons, avec une durée comprise entre 39 et 65 minutes chacune.

Casting de la saison 3 de Perdus dans l’espace

La saison 3 de Perdus dans l’espace verra le retour des Robinsons bien-aimés, Molly Parker en tant que Maureen Robinson, Toby Stephens en tant que John Robinson, Maxwell Jenkins en tant que Will Robinson, Taylor Russell en tant que Judy Robinson et Mina Sundwall en tant que Penny Robinson. Le reste de la distribution principale, dont Ignacio Serricchio dans le rôle de Don West, Sibongile Mlambo dans le rôle d’Angela et Brian Steele dans le rôle du robot. Même si le personnage June Harris/Dr. Smith est présumé mort dans la finale de la saison 2, Parker Posey pourrait encore revenir dans la série. Pour la troisième saison, Russell Hornsby, qui est surtout connu pour sa performance dans “Lincoln Heights”, rejoint le casting.

Intrigue de la saison 3 de Perdus dans l’espace

La finale de la saison 2 se termine par un cliffhanger brutal, alors que le vaisseau spatial transportant les enfants Robinson et d’autres enfants a voyagé dans un système stellaire inconnu, les séparant des parents Robinson et des autres. Les enfants rencontrent alors Fortuna, un vaisseau spatial disparu vingt ans plus tôt avec son commandant, le père biologique de Judy, Grant Kelly. La saison 3 de Perdus dans l’espace commencera à partir de cette séparation et progressera à travers des aventures distinctes que les parents et les enfants Robinson ont sur leur chemin.

Dans une interview, le producteur exécutif Zack Estrin a confirmé que la troisième saison suivra deux histoires distinctes d’enfants et de parents. Il a également ajouté que la saison décrira comment les enfants surmontent les défis sans les conseils des parents, avec des prédateurs mortels autour. La troisième saison explorera également les retrouvailles de Judy avec son père biologique et le rôle de Kelly pour réconcilier les enfants avec Maureen et John.

La saison en révélera également plus sur le sort du Dr Smith, car elle n’a pas été retrouvée après son sacrifice pour sauver les autres en se battant avec les robots envahisseurs. Maureen et John ont pour mission de trouver les enfants et de tracer les nouveaux mécanismes pour terminer la mission avec Don dans le mix. Avec des extraterrestres et des robots envahisseurs sur le chemin, il ne sera pas facile pour les Robinson de réussir leurs missions, mais ils n’ont pas le choix.