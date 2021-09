Squid Game : pourquoi les jeux de survie sont basés sur de vrais jeux d’enfants ?

La série coréenne est arrivée récemment dans le catalogue de Netflix et a été comparée à Hunger Games, Saw ou encore 3% et Alice in Borderland.

Squid Game est le nouveau gros succès de Netflix ! La série coréenne compte neuf épisodes au total et présente un scénario captivant. Vous pouvez déjà imaginer que c’est assez intéressant, non ?

L’intrigue de Squid Game suit Gi Hoon (Lee Jung Jae), un homme dont la vie financière est en difficulté : sa mère doit être opérée d’urgence, il risque de perdre sa fille par manque d’argent et, pour couronner le tout, il doit encore de l’argent à un usurier qui lui a donné un mois pour rembourser ses dettes. En désespoir de cause, l’homme accepte une invitation à participer à un jeu dont le prix s’élève à 45,6 milliards de wons pour celui qui arrivera au bout. Il est accompagné d’un groupe de plus de 400 personnes qui se disputent l’argent. Cependant, lorsqu’il y arrive, il découvre qu’un seul survivra.

Pendant la compétition, les joueurs doivent participer à des activités enfantines telles que “1,2,3 soleil ” et le “Tir à la corde”. Bien que cela puisse paraître simple, ils doivent suivre les règles à la lettre s’ils veulent survivre. Et pourquoi les jeux d’enfants sont-ils le thème central d’une série aussi violente que Squid Game ? C’est ce que nous allons voir maintenant !

Ce qui rend la sixième manche si effrayante, c’est la vue de plus de 400 adultes, endettés et dont les familles attendent à l’extérieur, jouant à une version plus brutale des jeux d’enfants traditionnels avec lesquels ils ont grandi. Plus impressionnants encore sont les décors de style “jardin d’enfants”, aux couleurs vives et aux dessins, utilisés pour la dynamique d’élimination.

Selon le réalisateur Hwang Dong Hyuk, l’idée de l’intrigue de Squid Game est née en 2008, alors qu’il avait lui-même des difficultés financières. Pendant cette période, il a fréquenté les magasins de bandes dessinées, où il est tombé sur des histoires de “personnes économiquement désespérées” participant à un jeu de survie. C’est alors qu’il a commencé à se demander ce qui se passerait si de tels jeux avaient lieu en Corée du Sud, son pays d’origine, et si c’était lui qui décidait des jeux auxquels ces personnes allaient jouer.

Enfin, le cinéaste a choisi Squid Game comme nom de la série, un titre homonyme d’un autre jeu coréen pour enfants qui a fait partie de son enfance. Il a ainsi révélé que la raison pour laquelle le jeu de l’enfant était au centre des compétitions était liée à sa perception de ce que serait la version adulte de cette dynamique.

“Le jeu était physique et violent quand j’y jouais quand j’étais enfant. Je me suis dit : “Et si, une fois adulte, je rejouais à ce jeu ?” J’ai pensé que cela pouvait avoir une signification très symbolique. Il peut s’agir d’un jeu auquel je jouais lorsque j’étais innocent, mais qui peut entraîner les conséquences les plus intimidantes en termes de vie ou de mort. Le mélange des deux pourrait créer une ironie très frappante.”

Les critères de sélection des jeux présentés dans la série

Tout au long des neuf épisodes, de nombreux jeux d’enfants sont utilisés comme critères d’élimination. Lorsqu’on lui a demandé comment il décidait des jeux à inclure dans la série, Hwang Dong Hyuk a répondu qu’il privilégiait les jeux les plus simples afin qu’ils puissent être facilement compris non seulement par les Coréens mais aussi par le public international.