Sex Education Saison 4 : Que va-t-il arriver à Maeve dans la suite de la série ?

Comme vous l’avez probablement déjà vu, le déchirant final de la saison 3 de Sex Education s’est terminé avec le départ de Maeve Wiley pour les États-Unis, alors qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir du personnage d’Emma Mackey ?

Le retour de Maeve Wiley (Emma Mackey) dans la saison 4 de Sex Education n’était pas clair à la fin de la saison 3. Sa relation avec Otis (Asa Butterfield) est au cœur de la série, tout comme son évolution personnelle, alors quel sera le destin du personnage dans le prochain épisode ?

Sex Education Saison 4: Maeve pourrait revenir pour poursuivre sa relation avec Otis

On peut facilement supposer que Maeve sera retournée en Angleterre au moment de la saison 4 de Sex Education, soit pour reprendre ses études à Moordale, soit dans une nouvelle école.

Étant donné qu’elle part à l’étranger pour une période donnée, cela signifierait un saut dans le temps de quelques mois, ce qui s’est également produit entre les saisons 2 et 3 de la série, donc ce n’est pas une nouveauté pour les fans.

Il serait plus intéressant d’ouvrir la saison 4 de la série avec Otis et Maeve séparés, en développant davantage leurs identités et en montrant comment ils gèrent cette séparation à travers divers flashbacks.

Sex Education Saison 4 : Plusieurs fans pensent que le retour de Maeve devrait être plus attendu

Cela pourrait être particulièrement bon pour le voyage de Maeve, car la voir en Amérique serait l’occasion de rafraîchir le récit de la série et d’explorer de nouvelles facettes de son personnage.

Les acteurs de Sex Education sont tout aussi talentueux, tout comme Emma Mackey, ce qui signifie que la série pourrait être confrontée à des délais de tournage plus longs s’ils ont des emplois du temps de plus en plus chargés, ce qui signifie que quelle que soit l’issue de la série, elle devrait être rapide.